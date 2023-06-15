CHP'de değişim tartışması: 'Karşı değil işaret edeceği aday'

Yayınlanma: 15.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.06.2023 - 03:00

CHP’li Özel’in, önceki gün yapılan grup toplantısında Kılıçdaroğlu’nu “Hepimizin önünde yürümeye devam ediyorsunuz” diyerek çağırmasına dikkat çekiliyor. Parti içindeki isimler, Özel’in hem Kılıçdaroğlu’na hem de İmamoğlu’na karşı yaptığı açıklamalarla “saygılı bir süreç yönettiğini” söylüyor.

Partinin yeni MYK’sindeki isimler de Özel’in çıkışına ilişkin, “Özgür Bey hafta başındaki MYK toplantımıza katıldı. Açıklaması hiç konuşulmadı. CHP demokratik bir ortam. Kurultay süreci başlayınca bu açıklamalar sürecin doğal akışı oluyor” yorumunu yapıyor. Parti içinde “Özgür Bey aday olursa, Kılıçdaroğlu’na karşı değil onun işaret edeceği aday olur. Genel başkanla da çatışmadan aday olur” değerlendirmesi yapılıyor.

‘HALK SANDIKTA HESAPLAŞIR’

Partide kurultayın hemen yapılması gerektiğini söyleyen Özel de “Partiyle bir helalleşmeye ihtiyaç var. Eğer kurultayda hesaplaşmazsanız taban sizinle ilk bulduğu sandıkta hesaplaşır. İlk bulduğu sandık yerel seçim sandığı olursa bu olur. Üyenin önünden sandığı kaçıramayız” dedi. Özel, Kılıçdaroğlu’nun “Gemiyi limana sağlam götüreceğim” sözüyle kurultayı kastettiğini belirtti.