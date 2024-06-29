Özel’in gündeme getirdiği ‘erken seçim’, parti örgütlerinde de konuşuluyor:

Yayınlanma: 29.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.06.2024 - 04:00

Yerel seçimlerdeki başarısını genel seçimlere taşımak isteyen CHP, parti örgütlerinin il danışma kurulu toplantıları ile üyelerinin geleceğe dönük önerilerini dinleyerek yol haritasını oluşturuyor. Bu kapsamda genel merkezin görevlendirmesiyle parti yönetiminden isimler il danışma kurulu toplantılarına giderek örgütlerin güncel konularla ilgili yorumlarını dinliyor.

Toplantılardaki izlenimlerini aktaran CHP kurmayları, “Genel seçimler sonrası partide oluşan duygusal kopuşun iyice kaybolduğunu ve parti tabanının yerel seçimlerden alınan başarı nedeniyle memnun olduğunu” söylüyor. Bu nedenle tabanda geleceğe dönük bir umut gördüklerini söyleyen partililer, “Şimdi genel seçimi nasıl kazanırız, bu konuları konuşuyoruz” diyor.

‘SOKAKTA SİYASET’

Örgütün genel merkezin mevcut politikalarına büyük bir eleştirisi olmadığını söyleyen parti kurmayları, “Daha çok sokak siyaseti yapıyoruz. Toplumun farklı kesimlerinin beklentilerini sokakta dile getiriyoruz. Bu nedenle tematik mitinglerimizin beğenildiği söyleniliyor. Bu kapsamda fındık mitingi, adalet mitingi, çiftçi mitingi gibi öneriler veriliyor” bilgisini paylaşıyor.

‘KAMPANYA SÜRÜYOR’

Erken seçim gündeminin parti tabanında nasıl konuşulduğunu da paylaşan partililer, “Örgütler erken seçim konusunda genel merkez politikalarını tutarlı buluyor. Biz seçimden önce ‘İktidara sarı kart gösterin, uyarın’ demiştik. Bu nedenle erken seçim olması için halkta seçim talebinin olgunlaşması lazım. Biz zaten kampanyamızı hiç bitirmedik ve hâla devam ediyoruz. Halkın sıkıntılarına göre mitingler yaptık. Şimdi ‘Geçinemiyorum’ diyen herkesle 30 Haziran’da Kocaeli’de olacağız. Bu mitinglere katılım da erken seçim talebini olgunlaştırıyor” diyor.



ERDOĞAN’A SEÇİM ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim tartışmalarına yönelik topu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a attı. Halk Tv’de İsmail Küçükkaya’ya konuşan Özel, “Kendine güveniyorsa gelir yarışırız. Yok güvenmiyorsa geriye giden her gün onun seçimden kaçtığı gündür” dedi. Özel, “Erken seçim için 360 oy gerekiyor. Hep birlikte karar alırsak olacak. Kaçmasınlar yaparız deriz 2.5 yılda seçimi” ifadelerini kullandı.

YALÇIN’DAN ÇUVALLI ÇIKIŞ

“MHP’deki iki kişi” diyerek sık sık eleştirdiği isimlerden biri olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “siyasette yumuşama ve normalleşme”ye tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Yalçın, “Özgür Efendi; normalleşme adı altında terör örgütü PKK’nin siyasi temsilcilerinin varlığını olağanlaştırmaya gayret ediyor” ifadesini kullandı. Yalçın, “Özel, yanlış yolda olduğunu, vakti gelip partisindeki gizli ve açık muarızları tarafından kafasına çuval geçirildiğinde anlayacak” dedi.