Özel’in kurultay sözleri sonrası sosyal medyada peş peşe açıklamalar geldi

Yayınlanma: 10.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.11.2024 - 12:03

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir grup gazeteciyle yaptığı buluşmada parti içinde yapılan kurultay tartışmalarıyla ilgili “Kimse benden kurultay dilenmesin. Gücü olan kurultaya gitsin” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da parti yönetimini özellikle normalleşme süreci üzerinden eleştirerek “CHP örgütünde kurultay tartışması yapıldığı için oy kaybedilmemektedir. Bilakis oy kaybedildiği için kurultay tartışması yapılmaktadır. Oy kaybının nedenini tabanda siyaseten kabul görmeyen politikalarda aramak gerekmektedir. Kurultay bir lütuf değildir, haktır. Gerekirse gidilir. CHP’nin her genel başkanı son derece saygındır. Padişah da değildir” paylaşımını yaptı. Bunun üzerine Salıcı’ya yanıt veren CHP Sözcüsü Deniz Yücel “Esenyurt Belediye Başkanımızın siyasi bir operasyonla tutuklandığı, belediyemize kayyum atandığı bir dönemde o gece televizyona çıkıp kurultay tartışmak, Genel Başkanı ve parti yönetimini tartışmaya açmak bir gaflet halinin değilse, neyin göstergesidir? Kişisel hırs ve ikbal peşinde koşarken, partinin kurumsal kimliğine zarar verecek eylem ve söylem içerisinde olan her kim olursa olsun, partimizin buna kayıtsız kalmayacağını herkesin bilmesi gerekir. Bizim tüm grubumuz, yöneticilerimiz ve üyelerimizle birlik içerisinde durmaya ve 1. parti konumundaki partimizi daha da güçlendirmeye ve iktidara getirmeye ihtiyacımız var” dedi. Yücel bu paylaşımı yapınca bazı milletvekilleri de sosyal medyadan hem Yücel’e tepki gösterdi hem de Salıcı’ya destek verdi.

YÖNETİM NE DÜŞÜNÜYOR?

Gündemden düşemeyen kurultay tartışmalarına ilişkin konuşan CHP yönetiminde isimler; Eylül ayında yapılan tüzük kurultayını anımsatıyor. O dönemde de sürekli “Kurultay mı olacak?” tartışmasının yapıldığını vurgulayan parti kurmayları “Her gün imza toplanacak, tüzük kurultayı seçimli kurultaya çevrilecek deniyordu. Sonuçta yeni tüzük çok az bir itirazla kabul edildi. Parti içinde belli gruplar kişisel bazı hesaplarla bu tartışmaları hep yapıyor. Ama bunun delegede ya da partide bir karşılığı olmuyor. CHP, kamuoyu önünde tartışma halinde gösteriliyor” diyor. Parti yerel seçimlerden birinci parti çıkmışken yapılan bir kurultay tartışmasının anlamsız olduğunu söyleyen CHP yönetiminden isimler “Hedefimizde iktidar olmak varken bu tartışmalar doğru değil. Kurultayın nasıl yapılacağı belli. Yapmak isteyen imza toplayabilir, buna bir engel yok. Ama Genel Başkanımız partiyi eleştiren arkadaşların uyarısını daha geçen hafta yapılan milletvekili kampında tek tek dinledi. Bundan sonra televizyon önünde yapılan bu tartışmalar doğru değil. Bizim bir bütün olarak iktidar hedefine yürümemiz gerekiyor” değerlendirmesini yapıyor. Yönetim normalleşme eleştirilerine de “Normalleşmenin amacını defalarca anlattık, Erdoğan’la koalisyon olmadığını söyledik. Burada hedefimiz parti tabanını genişletmek, Cumhur İttifakı’nın kopan kararsız seçmenini CHP’ye yönlendirmek. Bunu yapıyoruz ama geçmiş dönemlerde olmadığı kadar da sahaya çıkıyoruz. Mitingler düzenleyerek en sert şekilde muhalefetimizi sürdürüyoruz” karşılığını veriyor.

ELEŞTİRENLER NE SÖYLÜYOR?

Parti yönetimini eleştirenler ise kurultay döneminden bu yana bazı milletvekillerinin parti içinde dışlayıcı bir tavır gördüğünü söylüyor. Özellikle normalleşme gibi konulardaki eleştirilerinin dinlenmediğini belirten vekiller “Bize anket sonuçları gösteriliyor ya da eleştirilerimiz not alınıp geçiştiriliyor. CHP’nin Özgür Bey öncesi anormal bir siyaseti yoktu ki şimdi normalleşsin. Normalleşmesi gereken bir iktidar var ama onlar tam tersine bu ‘normalleşme’ sözünden yüz bularak CHP’yi suçluyor. Siyasi nezaket başka, normalleşme başkadır. Siz, adaleti yok sayan ve belediyenize kayyum atayan bir iktidarla normalleşemezsiniz” diyor. Kurultay için henüz bir imza toplama girişimi olmadığını aktaran vekiller “Şu anda gösterilen tepkide ne Kemal Kılıçdaroğlu’nun ne de Ekrem İmamoğlu’nun bir dahili de yok. Ortada sadece parti politikalarının yanlışlığına bazı milletvekillerinin bireysel eleştirileri var. Bu eleştiri ve tepkiler büyürse belki ilerde başka girişimlere yol açabilir. Ancak şu anda sadece partinin gidişatından duyulan rahatsızlık dile getiriliyor. Çünkü biz eleştirilerimizi uzun bir süredir iletiyoruz ancak yönetim hiçbir tavır değişikliği sergilemiyor” yorumunu yapıyor.

İKİ TARAFI DA ELEŞTİRENLER

Partide bazı vekiller ise iki tarafı da eleştirerek “Yönetimin normalleşme tavrını doğru bulmayan arkadaşlarımız var. Bunu milletvekili kampında da yönetime illettik. Ancak bunu televizyonda konuşmayı, partiyi sosyal medyadan eleştirmeyi de doğru bulmuyoruz. Bu tartışmalara hiç gerek yok. Parti Sözcüsü’nün de çıkıp Oğuz Bey’e sosyal medyadan yanıt vermesine gerek yok. Partinin bir iktidar hedefi varken iki taraf da yanlışlar yapıyor. Açıktan eleştirme tavrı da yanlış, tutup bu eleştirileri büyüterek Parti Sözcüsü üzerinden ağır ifadelerle yanıt vermek de yanlış” diyor.