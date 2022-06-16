Özer Sencar'dan 'erken seçim' iddiası: Öngördüğü tarihi paylaştı
Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim yapacağı iddiasında bulundu. Sencar, "Büyük ihtimalle bu sonbaharda" dedi.
Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim yapacağını öne sürdü.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Sencar, "Erdoğan'ın haziranı bekleyeceğini düşünmek de çok naif bir tavır. Erdoğan erken seçim yapacak. Büyük ihtimalle bu sonbaharda" iddiasında bulundu.
Sencar'ın paylaşımları şu şekilde:
"Erdoğan'ın seçimde aday olmayabileceğinin tahmin veya iddiası muhalif kesimin Erdoğan'ı hâlâ tanımadığını gösteriyor. Hayret ediyorum bu görüşlere ve bunu söyleyen ve yazanlara. Erdoğan, 'kazanamayacağım öyleyse başkasını aday göstereyim' diyecek en son kişidir Türkiyede'de. Ayrıca AK Parti'de ondan başka seçim kazanabilecek başka bir kişi de yok.
Erdoğan'ın Haziran'ı bekleyeceğini düşünmek de çok naif bir tavır. Erdoğan erken seçim yapacak. Büyük ihtimalle bu sonbaharda. O sözleri ile ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışmalı muhalefet. Anayasa'da neyi aşamayacağını 'O' da biliyor."
Erdoğan'ın seçimde aday olmayabileceğinin tahmin veya iddiası muhalif kesimin Erdoğan'ı hala tanımadığını gösteriyor. Hayret ediyorum bu görüşlere ve bunu söyleyen ve yazanlara. Erdoğan, kazanamayacağım öyleyse başkasını aday göstereyim diyecek en son kişidir Türkiyede'de.— Ozer Sencar (@ozersencar1) June 16, 2022
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