Özge Peker paylaştı: Sedat Peker’den aylar sonra fotoğraf

Yayınlanma: 18.08.2023 - 22:41

Güncelleme: 18.08.2023 - 22:43

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in eşi Özge Peker, Instagram hesabından doğum günü sebebiyle bir paylaşım yaptı.

Özge Peker, eşi Sedat Peker ve çocuklarıyla birlikte yer aldığı fotoğrafa, "Yeni yaşımı sevgiyle kucaklıyorum. Hoş geldin 42" yorumunu yazdı.