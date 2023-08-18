Özge Peker paylaştı: Sedat Peker’den aylar sonra fotoğraf

"Dijital tecrit" altında olduğu belirtilen organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle yargılanan Sedat Peker'in eşi Özge Peker, sosyal medya hesabından ailesiyle olan bir fotoğraf paylaştı. Sedat Peker, aylar sonra ilk defa görüntülendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 22:41
Özge Peker paylaştı: Sedat Peker’den aylar sonra fotoğraf
Abone Ol google-news

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in eşi Özge Peker, Instagram hesabından doğum günü sebebiyle bir paylaşım yaptı.

Özge Peker, eşi Sedat Peker ve çocuklarıyla birlikte yer aldığı fotoğrafa, "Yeni yaşımı sevgiyle kucaklıyorum. Hoş geldin 42" yorumunu yazdı.

 

 


SEDAT peker Özge Peker

İlgili Haberler

Sedat Peker’in sosyal medya hesabında hareketlilik

Sedat Peker’in sosyal medya hesabında hareketlilik
Hakan Peker kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Peker belediye başkan adayı mı oluyor?

Hakan Peker kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Peker belediye başkan adayı mı oluyor?
Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'dan, Süleyman Soylu'ya 3 kuruşluk dava!

Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'dan, Süleyman Soylu'ya 3 kuruşluk dava!

En Çok Okunan Haberler