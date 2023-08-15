Sedat Peker’in sosyal medya hesabında hareketlilik

Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:25

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:59

Organize suç örgütü liderliğinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde "dijital tecrit" altında tutulan Sedat Peker'in Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Peker, kendisine destek verilmediğini söyleyen bir paylaşımı yeniden paylaştı.

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer veriliyor:

“Genel başkanlarının ismini bile anmadığı, "haberim yoktu" diyerek vahim açıklamada bulunduğu, tecritin kalkması için başlatılan imza kampanyasında 100.000 imza bile toplayamayan çakma muhalifler "Sedat PEKER neden konuşmadı" diyemez. (Destek veren tüm dostlarımızı ayırıyoruz.)”