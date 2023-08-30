Özgür Aybaş'tan 'alkol yasağı' tepkisi

Yayınlanma: 30.08.2023 - 17:01

Güncelleme: 30.08.2023 - 17:01

İstanbul'da halka açık yerlerde alkol tüketiminin yasaklandığı duyuruldu. Valiliğin kurumlara gönderdiği yazıya Cumhuriyet ulaştı. O yazıda, "olay çıkartanların ekseriyetle alkollü olduğu" ifade edildi.

Söz konusu karara tepki yağarken, bir tepki de Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'tan geldi.

Valiliğin bir gerekçe olarak "kadınların huzuru"nu öne sürmesini eleştiren Aybaş, "Kadınların huzuru için çenenizi kapatın sesinizi kesin yeterli" ifadelerini kullandı.

Kadınların huzuru için çenenizi kapatın sesinizi kesin yeterli #Kadınlarınhuzuru https://t.co/xdks8qadhj — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) August 30, 2023

Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Bununla birlikte; 17.08.2023 tarihinde yayımladığımız genelgeyle, 4250 sayılı kanunla belirlenen alkol satış ve kullanım alanlarına ilişkin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekliliğini ilgili kurumlara (Kaymakamlık ve Belediyeler) hatırlatmış bulunmaktayız.

İstanbul Valiliği olarak bu hatırlatma genelgesini yayımlamamızda, İlçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur.

Hatırlatma genelgemizde özetle kanunla belirlenmiş;

- 18 yaş altı çocuklara alkol satışının yapılmaması,

- Ruhsatlı Alkol satışı yapılan Lokanta ve Restoranlar dışında 22.00 – 06.00 saatleri arasında Perakende alkol satışının yapılamayacağı,

- Sarhoşluk sebebiyle halkın huzurunu bozacak şekilde hareket edilmemesi,

- Alkol satışı ve tüketilmesi; ruhsatı bulunan işletmeler dışında yapılmaması. (Park, piknik ve mesire alanları, sahil bandı, plaj vb. alanlarda)

- Bahsi geçen yerlerde emniyet, jandarma ve zabıta birimlerinin etkin denetimleriyle asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan vermemesi

Hususlarında ilgili birimler talimatlandırılmıştır."