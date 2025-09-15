Özgür Çelik açıkladı: CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

Bu kapsamda bir sonraki mitingin adresi İstanbul'un Bahçelievler ilçesi oldu.

Bahçelievler Haznedar Meydanı'nda gerçekleştirilecek miting, 17 Eylül Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak.

Mitingin duyurusunu yapan Çelik, X paylaşımına, "Adaletsizliğe susmuyoruz. İrademiz ve geleceğimiz için biriz, birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz" notunu düştü.