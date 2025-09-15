Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Çelik açıkladı: CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

Özgür Çelik açıkladı: CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

15.09.2025 15:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özgür Çelik açıkladı: CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında sıradaki adresin İstanbul Bahçelievler Haznedar Meydanı olacağını açıkladı.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

Bu kapsamda bir sonraki mitingin adresi İstanbul'un Bahçelievler ilçesi oldu.

Bahçelievler Haznedar Meydanı'nda gerçekleştirilecek miting, 17 Eylül Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak.

Mitingin duyurusunu yapan Çelik, X paylaşımına, "Adaletsizliğe susmuyoruz. İrademiz ve geleceğimiz için biriz, birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz" notunu düştü.

Image

İlgili Konular: #Özgür Özel #Özgür Çelik