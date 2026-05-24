Özgür Çelik, CHP Genel Merkezi'nde

CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkan yetkisini alması sonrası CHP Genel Merkezi'nde karara karşı direniş sürüyor.
Ankara Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun talebi doğrultusunda sabah saatlerinde Genel Merkez önüne çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'ları konuşlandırdı.
CHP lideri Özgür Özel, parti genel merkezinde çok sayıda vekil ile birlikte bulunuyor.
ÖZGÜR ÇELİK GİRİŞ YAPTI
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de Genel Merkez'e giriş yaptığı bildirildi.