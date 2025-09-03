Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.09.2025 00:53:00
Haber Merkezi
Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda: 'Bütün gece buradayız'

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, yurttaşlarla bekleyişini sürdürüyor. Çelik, "Bütün gece buradayız. Halkın evi, baba ocağı emin ellerde" dedi.

CHP'nin İstanbul Kongresi'nin iptal edilmesine ilişkin davada, il yönetiminin görevden alınmasına karar verildi.

Mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin atandı.

Özgür Çelik, mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yurttaşlarla bekleyişini sürdürüyor.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Örgüt burada. Halk burada. Bütün gece buradayız. Halkın evi, baba ocağı emin ellerde" ifadesini kullandı.

