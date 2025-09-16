Özgür Çelik, Cumhuriyet’e açıkladı: Tutuklamaya sevk edilen ve daha önce tehdit edilen Bayrampaşa meclis üyesi için savcılık işlem yapmamış!

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu 48 kişi gözaltına alındı. Bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen kişilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanırken 39 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Altı kişi için ise adli kontrol şartı talep edildi.

Çağlayan’da bekleyiş sürerken süreci yakından takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhuriyet’e özel açıklamalarda bulundu.

Çelik, daha önce Cumhuriyet’in gündeme getirdiği, CHP’li Bayrampaşa Belediye Meclisi üyesi Deniz Uykan’ın ölümle tehdit edilmesine yönelik haber hakkında yeni bilgiler paylaştı. Uykan, cumartesi günü 7 CHP'li meclis üyesiyle beraber gözaltına alınırken bugün savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Çelik, temmuz ayında partiden istifa etmesi için ölüm tehditleri aldığını ve konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Uykan’ın suç duyurusu hakkında savcılığın herhangi bir işlem yapmadığını duyurdu.

Çelik “Günlerdir haftalardır Bayrampaşa Belediyesi’nin CHP’li meclisi üyeleri tehdit ediyor. Daha önce ölümle tehdit edilen ve şu anda gözaltında olan bir meclis üyemiz var. Avukatları tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmamış” ifadelerini kullandı.

DIŞARDAKİ ÜYELERE TEHD İTLER S ÜRÜYOR

Dün Bayrampaşa Belediyesi’nin iki CHP’li meclis üyesi partilerinden istifa ettiğini açıklamıştı. Şu an gözaltında olmayan ve partiden istifa etmeyen meclis üyelerine yönelik tehdit ve şantajların devam ettiğini açıklayan Çelik, “Şu anda dışarıdaki meclis üyelerimiz de dört gündür tehdit ediliyor. Adliye koridorlarında, kendilerine istifa etmeleri için para teklif edildiği konuşuluyor” dedi.