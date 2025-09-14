Özgür Çelik duyurdu: Hasan Mutlu ve arkadaşları uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrede tutuluyor!

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda CHP'li belediye başkanı Hasan Mutlu da aralarında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Özgür Çelik, Hasan Mutlu'nun belediye bürokratları ve meclis üyeleri ile beraber Vatan Emniyet’in bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrelerde tutulduğunu bildirdi.
Skandal uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, sözlerinin devamında şu ifadelerini kullandı:
"Kendilerine kuru sandviç ekmeğinin içine sürülmüş mayonez dışında yemek verilmiyor.
Yeterli beslenemedikleri için ilaçlarını kullanamıyorlar ve sağlıkları olumsuz etkileniyor.
Keyfi şekilde savcılığa çıkmadan önce günlerce psikolojik olarak yıpratılıyorlar.
Bunun adı düşman hukukudur.
Bunun adı işkencedir.
Hatırlatıyoruz: Kanunsuz emirleri vermek de uygulamak da suçtur.
Bu süreçte işlenen suçlara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil her yerde, tüm girişimlerde bulunacağız."
