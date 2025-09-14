Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Çelik duyurdu: Hasan Mutlu ve arkadaşları uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrede tutuluyor!

Özgür Çelik duyurdu: Hasan Mutlu ve arkadaşları uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrede tutuluyor!

14.09.2025 14:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özgür Çelik duyurdu: Hasan Mutlu ve arkadaşları uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrede tutuluyor!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa Belediyesi’ni hedef alan operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun belediye bürokratları ve meclis üyeleri ile beraber Emniyet’in bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrelerde tutulduğunu bildirdi.

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda CHP'li belediye başkanı Hasan Mutlu da aralarında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Özgür Çelik, Hasan Mutlu'nun belediye bürokratları ve meclis üyeleri ile beraber Vatan Emniyet’in bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrelerde tutulduğunu bildirdi.

Skandal uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, sözlerinin devamında şu ifadelerini kullandı:

"Kendilerine kuru sandviç ekmeğinin içine sürülmüş mayonez dışında yemek verilmiyor.

Yeterli beslenemedikleri için ilaçlarını kullanamıyorlar ve sağlıkları olumsuz etkileniyor. 

Keyfi şekilde savcılığa çıkmadan önce günlerce psikolojik olarak yıpratılıyorlar.

Bunun adı düşman hukukudur.

Bunun adı işkencedir.

Hatırlatıyoruz: Kanunsuz emirleri vermek de uygulamak da suçtur.

Bu süreçte işlenen suçlara karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil her yerde, tüm girişimlerde bulunacağız."

 

İlgili Konular: #Bayrampaşa Belediyesi #Hasan Mutlu

İlgili Haberler

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon... Ölümle tehdit edilen meclis üyesi Deniz Uykan da gözaltında!
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon... Ölümle tehdit edilen meclis üyesi Deniz Uykan da gözaltında! Sabah saatlerinde Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden birinin, temmuz ayında partisinden istifa etmesi için tehdit edilen CHP'li Meclis Üyesi Deniz Uykan olduğu ortaya çıktı. Uykan'a CHP'den istifa etmesi için 2 ay önce WhatsApp üzerinden kelepçeli tehdit mesajları gönderilmişti...
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon... Gözaltına alınan Başkan Hasan Mutlu'dan ilk açıklama: 'Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur'
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon... Gözaltına alınan Başkan Hasan Mutlu'dan ilk açıklama: 'Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur' İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, "Bugün yaşadığım gözaltı, sadece 30 yılın ardından Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturmamızın bir sonucudur. Başım dik, alnım aktır. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur" dedi.
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda kritik ayrıntı: MHP'li yönetici de gözaltında!
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda kritik ayrıntı: MHP'li yönetici de gözaltında! MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez'in de, sabah saatlerinde Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi.