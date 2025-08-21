Özgür Çelik, iktidarın amacının CHP’yi muhalefet edemez hale getirmek olduğunu açıkladı: ‘Türkiye bu karanlıktan çıkacak’

Türkiye'de 19 Mart’ta başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma çevresini hedef alan operasyonların sonuncu adresi Beyoğlu oldu. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklamaların ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

“Sendika başkanlarından sanatçılara, gazetecilere, iş camiasına ve öğrencilerle birlikte toplumsal muhalefete gözdağı veren bir azınlık iktidarıyla karşı karşıyayız” diyen Çelik, CHP’nin muhalefet edemez hale getirmeye çalışıldığının altını çizdi.

‘BU BASKIYA KARŞI DURACAĞIZ’

Özgür Çelik, 19 Mart ile başlayan operasyonların geldiği son durumu “İftira at, fidye ver, kurtul düzeni dediğimiz İBB Borsası” diyerek eleştirdi. Çelik, tutuklanan Güney’in kısa sürede Beyoğlu’nda yarattığı dönüşümü hatırlatarak şunları söyledi: “30 yıldır ihmal edilen ilçeyi ayağa kaldırdı. Emekliye çayı 1 liraya verdi, çocuklara beslenme desteği sağladı, makam aracını engellilere tahsis etti. Önceki dönemde tanesi 25 dolara yaptırılan pankartları 2.5 dolara, metrekaresi 11 dolara yaptırılan cephe giydirmelerini 1 dolara mal etti. Yani hem halktan yana hizmet etti hem de kamu kaynaklarını korudu. İşte bu yüzden tutuklandı. Siyasi olarak bizimle rekabet edemiyorlar. Azınlık iktidarı bunu görüyor”

CHP’li Çelik, yapılan bu operasyonların 31 Mart 2024’te kazanılan zaferin rövanşı olduğunu belirtti.

CHP’nin yol haritasına da değinen Çelik, “Bu halkın mücadelesidir, egemenlik mücadelesidir. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi mitinglerin ötesinde, farklı biçimlerde eylemler dizisi ortaya koyuyoruz. Milletvekillerimizden gençlik ve kadın kollarımıza kadar bütün örgütümüzle, demokratik kitle örgütleriyle birlikte bu baskıya karşı duracağız. Sabırlı ve kararlı mücadeleyle Türkiye bu karanlıktan çıkacaktır” dedi.