Özgür Çelik’in ifadesi ortaya çıktı: ‘Bu ifade bile yalan ve iftira olduğunun göstergesidir’

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifade verdi. Çelik’in ifadesi ortaya çıktı.

Buna göre, emniyette kendisine Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürüyken tutuklanan Veli Gümüş'ün "Meclis Üyesi Fahrettin Çırak ‘Özgür Çelik'e oy vermemiz gerek' diyerek kişi başı 100 bin TL para teklif etti" ifadesi sorulan Özgür Çelik "Veli Gümüş Beykoz operasyonu kapsamında gözaltına alınmış tutuklanmış hakkında 50 yıla aşkın süreyle iddianame düzenlenmiştir. Son dönemlerde gözaltına alınıp tutuklananların çeşitli iftiralarla cezaevinden kurtulma çabalarını görüyoruz" şeklinde cevap verdi.

Çelik’in ifadesi şöyle oldu:

“Ben İstanbul İl Kongresine aday olduğumda 600 il delegesinin tamamına yakınını tek tek telefonla aradım, aradığım her delegeye birbirine benzer ifadeler kullandım. Aramalarımda kongrede rekabet içerisinde olduğumuz aday olan Cemal CANPOLAT'ın daha önce İl başkanlığı yaptığını kendisinin kıymetli bir büyüğümüz olduğunu, benim yaşımın daha genç olduğunu, daha hızlı koşacağımı, partiyi daha iyi temsil edeceğimi, 6 yıllık ilçe başkanlığı deneyimimle genç enerjimi birleştirerek daha başarılı bir süreç yürüteceğimi ifade ettim ve delegelerden destek istedim. Bu aramaları da normal bir biçimde yaptım facetime üzerinden bir arama yapmadım. Veli GÜMÜŞ iddiasında kendisini önce normalden sonra facetime dan aradığımı iddia etmektedir kendisinin ithamda bulunduğu gibi bir arama niyetim olsaydı doğrudan facetime dan arardım. Kendisi beni önce normalden aradı diyerek ikinci aramanın gerçekleşmediği ikrar etmiştir.

Veli GÜMÜŞ isimli şahsı yüz yüze hiç tanımadım. Kongre döneminde de özel bir tanışıklığım yoktu aday olmam sebebiyle önümde listeden standart bir arama yaptım. Veli GÜMÜŞ Beykoz operasyonu gözaltına alındığında ismine aşina oldum. Veli GÜMÜŞ isimli şahıs Beykoz operasyonu kapsamında gözaltına alınmış tutuklanmış hakkında 50 yıla aşkın süreyle iddianeme düzenlenmiştir. Son dönemlerde gözaltına alınıp tutuklananların çeşitli iftiralarla cezaevinden kurtulma çabalarını görüyoruz. Kaldı ki Veli GÜMÜŞ İstanbul kongresinde rakibim olan Cemal CANPOLAT'ın listesinde yönetici adayıdır ve kongrenin kaybeden tarafındadır. Ayrıca kendisinin ifadelerinin yalan ve iftira olduğunu kendi ifadelerinden de açık bir şekilde görüyoruz. Kendisi Cemal CANPOLAT'ın listesinde delege adayı olduğunu iddia etmektedir. Oysaki Cemal CANPOLAT'ın listesinde 18. Sırada yönetici adayıdır.(ekte sunuyorum). Bu durum Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan sayım döküm işlemiyle tutanak altına alınmıştır. Kongreyi kaybetmiş listede yer alan bir ismin ifadeleriyle İstanbul İl Kongresinin sakatlanması amaçlanmaktadır. Siyasi partilerde spor kulüplerinde sivil toplum kuruluşlarında listeler yarışmaktadır. Herhangi bir seçimde kaybeden listedeki herhangi bir kişinin kazanan listeyle ilgili ifadeleri üzerinden soruşturma başlatılması gelecekte yapılacak olan bütün seçimlere bu tür soruşturmaların açılmasının yolunu açacaktır.

Fahrettin ÇIRAK ile ilgili Veli GÜMÜŞ'ün iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Fahrettin ÇIRAK Cumhuriyet Halk Partisinin meclis üyesidir.Kendisini ilçe başkanlığı döneminden Bayburtlu bir hemşehrisi olan o dönem birlikte görev yaptığım dönemin Güngören ilçe başkanı Temel AKKOÇ sayesinde tanıdım. Aynı ilde görev yapan İki Cumhuriyet Halk Partilinin birbirini tanımasından daha doğal bir şey olamaz. Cumhuriyet Halk Partisinin herhangi bir ilçe başkanı il başkan adayı İstanbuldaki tüm meclis üyeleri ile ve partinin çeşitli kurullarında görev yapan tüm arkadaşlarla iletişim halinde olabilir. Veli GÜMÜŞ'e Fahrettin ÇIRAK ile ilgili tek bir kelime veya cümle söylemedim. Veli GÜMÜŞ'ün bu konudaki ifadeleri içerisinde bulunduğu tutukluluk durumundan kurtulmak için yalan ve iftira beyanlarından ibarettir.

Yukarıda Fahrettin ÇIRAK ile ilgili açıklamaları yaptım. Fahrettin ÇIRAK Cumhuriyet Halk Partisinin meclis üyesidir. Aynı ilde ilçe başkanlığı, il başkanlığı, meclis üyeliği yapan kişilerin birbirini tanıması veya konuşma yapması kadar doğal bir şey olamaz. Fahrettin ÇIRAK'la yukarıda da izah ettiğim gibi aynı dönem görev yaptığımız bir ilçe başkanı aracılığıyla tanışıklığımdan kaynaklı iletişimimin olması normaldir, kongre süreçlerini etkileyecek herhangi bir iletişimimiz olmamıştır. Kendisi ile İstanbul kongresinden çok önce ve çok sonrada görüşmelerim mevcuttur.

Veli GÜMÜŞ buradaki ifadesinde "Ağustos ayı başında aday olan Özgür ÇELIK" ifadesi kullanmıştır. Bu ifade bile Veli GÜMÜŞ'ün ifadelerinin yalan ve iftira olduğunun en açık göstergesidir. Çünkü ben Eylül ayının sonunda İstanbul İl Başkanlığına aday oldum. Ağustos ayının başında Cumhuriyet Halk Partisinin Bahçelievlerdeki görevdeki ilçe başkanı ve 20 Ağustos da yapılacak olan Bahçelievler İlçe Başkanlığına adaydım. Yine kendisi Ağustos ayı başında İl başkanlığı seçiminde kendisini aradığımı ifade etmiştir. HTS kaydında da görüldüğü gibi yukarıda izah ettiğim üzere İl başkanlığı adaylığı için kendisini Ekim ayında aradığım görülmektedir. Şahsın ifade ettiği gibi Ağustos ayında bir arama gerçekleşmemiştir. Bu durumda ilgili şahsın yalan ve iftirayla beyanda bulunduğunun en açık göstergesidir.”