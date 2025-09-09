Özgür Çelik, Kadıköy'den seslendi: 'Büyük bir eylem gerçekleştireceğiz'

CHP, yarın (10 Eylül Çarşamba) Kadıköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi gerçekleştirecek.

Mitingde tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunacak, CHP lideri Özgür Özel yurttaşlara seslenecek.

"BÜTÜN İSTANBULLULARI DAVET EDİYORUM"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na abluka sonrası yapılacak ilk mitinge Özgür Çelik'ten de çağrı geldi.

Kadıköy'den video paylaşan Çelik, yurttaşlara seslenerek, "Kadıköy İskele Meydanı'ndayız. 10 Eylül Çarşamba günü, yarın saat 20:30'da Genel Başkanımız sayın Özgür Özel ile birlikte burada büyük bir eylem, buluşma gerçekleştireceğiz. Adaletten, özgürlükten ve demokrasiden yana olan bütün İstanbulluları Kadıköy'deki bu büyük buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kadıköy hazır, biz hazırız.



Yarın 20.30'da Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde Kadıköy İskele Meydanı’nda buluşuyoruz. pic.twitter.com/MpBQT80IPv — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 9, 2025

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na ait Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından da mitinge ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Ne yaparlarsa yapsınlar, millet bizimle. Biz kazanacağız, millet kazanacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Kadıköylü hemşehrilerimi davet ediyorum" ifadelerine yer verildi.