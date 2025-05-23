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Özgür Çelik paylaştı: 'Amerikan destekli darbe girişiminin kodları...'

Özgür Çelik paylaştı: 'Amerikan destekli darbe girişiminin kodları...'

23.05.2025 18:26:00
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Haber Merkezi
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Özgür Çelik paylaştı: 'Amerikan destekli darbe girişiminin kodları...'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ABD'li iş insanı Harold Hamm'ın Fox News kanalında verdiği bir röportaja ilişkin görüntüleri paylaşarak sert tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ABD'li petrol milyarderi olarak bilinen Harold Hamm'ın Fox News'e verdiği röportajda Türkiye hakkında söylediklerine tepki gösterdi.

Röportajda Hamm, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, “Üçüncü dünya ülkelerinde böyle şeyler oluyor. Bilirsiniz, muhaliflerinizi hapse atarsınız ve icabına bakarsınız. Aktif protestolara rağmen orada oldukça istikrarlı bir yönetim durumu var" ifadelerini kullanmıştı.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

O görüntüleri X hesabından paylaşan Özgür Çelik, şunları yazdı:

"Amerikan destekli darbe girişiminin kodları bu açıklamadadır.

Türkiye'ye üçüncü dünya ülkesi diyen ve Ekrem İmamoğlu'nun hapiste kalmasını isteyen bu küresel vampir, milli kaynaklarımızı sömürmek için petrol sondajı yapacak.

AKP iktidarı Trump yönetimine ve ona yakın petron baronu Harold Hamm’a ülkemizi bir müstemleke olarak altın tepside sunmuştur.

Demokrasi mücadelemiz, aynı zamanda tam bağımsız Türkiye mücadelemizdir.

Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı Kuva-yı Milliye ruhuyla dimdik duracağız.

Tam Bağımsız Türkiye"

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