Özgür Çelik'ten 'Ahmet Özer' açıklaması: 'Kayyumların anlamı yoktu, şimdi izahatı da kalmadı!'

İstanbul’daki “kent uzlaşısı” operasyonları kapsamında “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla yaklaşık 9 ay önce tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve şehri terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye kararı verildi.

TUTUKLU KALMAYA DEVAM EDECEK

Özer, iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için verdiği ifadeler kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle de tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin duruşma salonlarında yapılan Özer’in ikinci duruşması sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BU TAHLİYE KARARIYLA, İSTANBUL İTTİFAKININ MEŞRULUĞU TESCİLLENMİŞTİR"

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’in yargılandığı duruşmayı Silivri’de, yerinde takip ettik. Başkanımızın haksız yere tutuklanmış olduğu, bugün mahkemenin verdiği tahliye kararıyla tescillenmiş oldu. Ahmet hocamızın iftira ile tutuklandığı bir diğer dosyadan da tertemiz çıkacağını herkes bildiği hâlde tutuklu kalması abesle iştigaldir. Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan başta olmak üzere İstanbul ittifakı nedeniyle tutuklu bulunan tüm arkadaşlarımız da derhal tahliye edilmelidir.

Bu tahliye kararıyla, İstanbul ittifakının meşruluğu tescillenmiştir. Esenyurt ve Şişli Belediyelerimize atanan kayyumların anlamı yoktu, şimdi izahatı da kalmadı. Halk iradesinin gaspı ve başkanlarımızın esareti derhal son bulmalıdır.”