Özgür Çelik'ten 'cezaevlerine sevklere' tepki: 'Zalimin karşısında adaleti haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz'

İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklananlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Operasyonda tutuklanan 8 kişi Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir'e sevk edilecek.

MURAT ÇALIK DAHİL 8 KİŞİ İZMİR'E GÖNDERİLECEK

İzmir’e gönderilecek 8 isim arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da bulunduğu bildirildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından söz konusu karara tepki gösterdi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Zalimin karşısında adaleti haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Bu sabah Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ve 8 bürokrat arkadaşımız, avukatlarına ve ailelerine haber verilmeden, hiçbir gerekçe sunulmadan farklı şehirlerdeki cezaevlerine sevk edildiler.

Bu yapılan muamele haksızlıktır, hukuksuzluktur, vicdansızlıktır.

Suçu kanıtlanmamış, hukuken tertemiz ve masum insanları bayramın hemen öncesinde ailelerinden koparmanın adı eziyettir.

Oradan oraya sürdükleriniz eşya değil insan! Aileleri, çocukları olan insanlar…

Uygulama bellidir. Cezaevinde disiplin suçu işlememiş tutukluların sürgün edildiği görülmemiştir. En ağır suçları işleyenler bile bu muameleye muhatap olmuyor.

İnsanların onuruyla oynayan, sevdikleriyle sınayan bu karanlıktan er geç çıkacağız."



