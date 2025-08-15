Son Dakika... Özgür Çelik'ten 'yeni dalga operasyona' tepki: 'Talimatı verenler Kasımpaşa'da nasıl dolaşacaksınız?'

31 Mart seçimlerinde yönetimi AKP'den CHP'ye geçen belediyelerden olan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Binası önünde basın açıklamasında bulunuyor.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"İlhan Güney'i 4-5 aydır düzenli olarak hedef gösteriyorlar. İlhan Güney Beyoğlu halkının sevgilisi olmuştur.

Bu talimatı verenler Kasımpaşa'da nasıl dolaşacaksınız? Bu topraklarda 300 gündür zulüm ile karşı karşıyayız."