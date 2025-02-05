Özgür Çelik'ten İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye tepki
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin tepki göstererek, “Muhatabından önce medyaya servis edilen iddianamelerin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu oyunu da bozacağımızdan şüpheleri olmasın” dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakkında hazırlanan iddianame dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:
“Muhatabından önce medyaya servis edilen iddianamelerin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu oyunu da bozacağımızdan şüpheleri olmasın. Depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımızın katillerini iki yıldır cezalandırmayan yargının, milletimizin umudu Ekrem İmamoğlu'na iki günde bir dava açması, halkımızın her yönüyle farkında olduğu bir rezalettir. Erken seçim sandığı gelecek, hükmü halkımız verecek. Mahkemelerimiz siyasetten, komplocu zihniyetten arınacak, ülkemizde adalet hakim olacak.”
Muhatabından önce medyaya servis edilen iddianamelerin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu oyunu da bozacağımızdan şüpheleri olmasın.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) February 5, 2025
Depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımızın katillerini iki yıldır cezalandırmayan yargının, milletimizin umudu Ekrem İmamoğlu'na iki günde… https://t.co/N8h6FrBY7t
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