Ahmet Hakan altyazı için Numan Kurtulmuş'tan izin istedi
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan altyazı için izin istemesi dikkat çekti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Eylül Çarşamba akşamı CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtlamış; Hakan'ın ifadeleri ise gündem olmuştu.
Program sırasında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a, “Şehir hastaneleri konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz” diye sordu.
“Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyerek Selvi’ye talimat veren Erdoğan'ın daha sonra gülümseyerek, “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” ifadeleri tepkiyle karşılanmıştı.
HAKAN'IN İFADELERİ YİNE GÜNDEM OLDU
Geçen gün ise AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Hakan'ın Kurtulmuş'tan altyazı istemesi ise sosyal medyada tekrardan gündem oldu.
Kurtulmuş programda "AK Parti devrimci bir partidir. Reformcu, devrimci bir siyasi hareketiz" dedi. Hakan, Kurtulmuş'a altyazı olarak "AKP devrimci partidir" yazıp yazamayacaklarını sordu.
Kurtulmuş, onay verdikten sonra ise Hakan, editöre seslenerek "Yaz Onur, rahat oyna" ifadelerini kullandı.
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