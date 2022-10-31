Dua fotoğrafı tartışmasına Ahmet Hakan da katıldı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 09:10

Gazeteci Nevşin Mengü, önceki gün TOGG'un fabrika açılışına katılan ve dua ederken fotoğrafı çekilen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Perinçek ise Mengü'ye Birinci Meclis'in açılışında Atatürk'ün dua ederken çekilmiş fotoğrafı ile yanıt vermişti.

Mengü dün yaptığı paylaşımda ise "Cumhur ittifakı'na Xi-perinçek’in Marxist Maoist olması şoku" ifadelerini kullanmıştı.

AHMET HAKAN DEVREDE

Sosyal medya üzerinden yapılan bu tartışmaya iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyete Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da katıldı.

AKP'yi destekleyen yazı ve yayıncılığı nedeniyle eleştirilen ve kendini 'Vicdanımın gereğini yaparım" diyerek savunan Ahmet Hakan konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Doğu Perinçek, TOGG töreninde yapılan duaya eşlik etmiş.

Twitter’da “Fırsat doğsa da zıpırlık etsem” diye fırsat kollayan tipler var.

Onlardan biri, hemen Doğu Perinçek’in dua ederkenki fotoğrafını yayınlamış.

“Perinçek’e bunu eden hayat, sana bana ne etmez?”

Perinçek de buna cevap olarak...

Atatürk’ün dua ederkenki fotoğrafını yayınlamış.

Baştan sona abesle iştigal.

Bir insan inanmasa bile bir dini ritüelin içinde yer aldığında o dini ritüele uyabildiğince uyabilir.

Bunun adı medeniyettir.

Bunun adı saygıdır.

Bunun adı uyumlu davranıştır.

Yani Atatürk’ün dua eden fotoğrafını yayınlamaya hiç gerek yok.

Ama Doğu Perinçek’i de anlamıyor değilim.

Atatürk’ün dua ederken çekilen fotoğrafıyla cevap vermek...

Uzun uzun izahlar geliştirmekten çok daha etkilidir.

Anında susturuverir karşındakini.