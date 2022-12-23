Ahmet Hakan'dan Gülşen’e 'imam hatip' uyarısı: Üç kere düşünsen iyi edersin
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, imam hatiplilerle ilgili sözlerinin ardından tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Gülşen'in sahnelere döndüğünde yaptığı espri üzerine ünlü şarkıcıyı 'uyardı'. Coşkun, Gülşen'in "imam hatiplilere sallarken üç kere düşünmesi gerektiğini" belirtti.
Şarkıcı Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” sözlerinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta Twitter’de dolaşıma sokulmuştu.
Videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ etiketi açılmış, bunun peşinden Gülşen hakkında soruşturma başlatılmış ve sonrasında da Gülşen'in ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik‘ suçlamasıyla tutuklanmasına karar verilmişti. Bakırköy Cezaevi’nde dört gün kalan Gülşen, İstanbul 27’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 29 Ağustos’ta ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
Daha sonra Gülşen’in ev hapsi kararına itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti.
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, bugünkü yazısında, yeniden sahnelere dönen Gülşen’i hedef aldı. Coşkun köşesinin ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:
”Sahnelere yeniden dönmesini memnuniyetle karşıladığım Gülşen, bir iddiaya göre sahne aldığı mekânda şöyle demiş: ‘Aranızda emniyetten kimse var mı?’
Güzel espri. Şahane mizah. Gülümsedim tabii. Fakat Gülşen’i uyarıyorum: O mekânlarda emniyetten kimse olmaz. Ama mutlaka bir imam-hatipli olur. İmam-hatipliler artık hiç olmayacak yerlerde olabiliyor Gülşen. Onlara sallarken üç kere düşünsen iyi edersin yani.”
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