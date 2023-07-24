'Özgür kalacağız, özgür yaşayacağız'

Yayınlanma: 24.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.07.2023 - 04:15

Berna Çiçeksever’in müzik dinletisiyle başlayan etkinlikte konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, son günlerde yapılan karma eğitim tartışmalarına da değindi.

‘SİZİN ELLERİNİZE BIRAKMAYACAĞIZ’

“Beni yanlış anladınız” ifadesini kullanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki göstererek “Biz sizin ağzınızdan çıkan her cümlenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Siz yanlış anlatmıyorsunuz biz de sizi hiç yanlış anlamıyoruz. Kız çocuklarının geleceğini sizin ellerinize asla bırakmayacağız ” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasından bu yana kadın cinayetlerinin arttığını da vurgulayan Ataselim, “Kadınlar kendiliğinden öldürülmüyor. Bir gece yarısı bir kişinin imzasıyla elimizden alınan İstanbul Sözleşmesi’nden de vazgeçmiyoruz” diye konuştu.