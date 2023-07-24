Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü'nde gazetecilerin karşılaştığı baskılar anlatıldı: Gözaltı ve sansür

Yayınlanma: 24.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.07.2023 - 03:54

Türkiye’de gazeteciler “Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü” olarak kutlanan 24 Temmuz’a da baskı, sansür ve tutuklama kıskacında girdi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in açıkladığı rapora göre gazeteciler, bu yılın ilk 7 ayında 364 kez hâkim karşısına çıktı, 18 gazeteci tutuklandı, RTÜK televizyon kanallarını 22 kez cezalandırdı. Birçok önemli olay ve gelişmede basın kuruluşları sansür ve karartma kararları ile susturulmak istendi.

Çakırözer, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü nedeniyle yılın 7 ayını kapsayan “Basın Özgürlüğü Raporu” hazırladı. Raporda, bu süreçte gazetecilerin karşılaştığı baskılara, yaşanan gözaltılara ve tutuklamalara, açılan davalara ve gerçekleştirilen saldırılara yer verildi. Gazetemizin yazarı Barış Pehlivan ile gazetemiz Haber Müdürü Can Uğur’un, yaptıkları haberler nedeniyle cezaevine girmek zorunda kaldığına işaret edildi.

(Utku Çakırözer)

‘KUTLANACAK DURUM YOK’

Türkiye’nin bu yıl “Dünya Basın Özgürlüğü” sıralamasında gerileyerek 180 ülke içinde 165. sıraya düştüğüne dikkat çekilen raporu değerlendiren Çakırözer, “Gazeteciler, bir 24 Temmuz’u daha basın bayramı olarak kutlayamıyor. Ortada kutlanacak bir durum yok. Gazeticinin kaderi bu yıl da tutuklama, gözaltı, soruşturma, dayak ve engelleme oldu. Televizyonlar karartılarak gazete ve internet haber siteleri de tazminat davaları ve engelllemelerle sansürlenerek susturulmak isteniyor” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel ise “Habercilik faaliyetleri nedeniyle her 10 gazeteciden 4’üne dava açıldığı görülmektedir. 20 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

(Deniz Yücel)

‘SUSAN ÜLKE OLMAMIZI İSTİYORLAR’

RTÜK, 2023’te başta gazetemiz olmak üzere birçok kuruma erişim engeli ve yayın durdurma cezaları verdi. Türkiye’deki basına ilişkin sansürü yorumlayan avukat Celal Ülgen, “Gazeteciler düşünce ve fikir özgürlüğünün pencereleridir. Ülkemizde özellikle son yıllarda hedef olarak gazeteciler seçilmiş ve susan bir ülke olmamız için önce gazetecilerin susturulması yönüne gidilmiştir” dedi.

(Celal Ülgen)

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Yönetim Kurulu’ndan Mustafa Kuleli, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan farklı görüşlere savaş açmış durumda. Türkiye Erdoğan’dan büyüktür” tepkisini gösterdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ise “Yaşadığımız ülkede gazetecilik yapmak tutukluluk nedeni” diye konuştu.

(Cafer Esendemir)

‘BAYRAM DEĞİL DİRENİŞ GÜNLERİ’

24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü dolayısıyla Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili Cafer Esendemir açıklamalarda bulundu. Esendemir, “Medya kuruluşlarına reklam ambargosu, resmi ilanları kesme, ekran karartma cezalarının uygulanması demokrasi anlayışına gölge düşürdü. Ekonomik sıkıntıları olan basının bu girdaptan çıkması adına kalıcı ve ciddi önlemler alınmasını arzuluyoruz. 24 Temmuz’lar bayram değil, direniş günleri olmuştur” şeklinde konuştu.