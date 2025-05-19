Özgür Özel, 19 Mayıs yürüyüşünde AKP gençliğine seslendi: 'Reisinizin elinden o topu geri alın'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Güvenpark'tan Anıtkabir'e yapılan Gençlik Yürüyüşü'ne katıldı.





Özel, yürüyüş sırasında gazetecilere konuşurken AKP gençliğine de dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Özel, CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara ve seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanmasına göndermede bulunarak şöyle dedi:

"Kazanınca övünüp kaybedince topu kesmek olmaz demeleri lazım. Böyle olursa AKP demokratik ve kurumsal bir parti olur. Belki gelecek seçimleri yine kaybeder. Ama daha sonra iktidar umudu olan bir parti olur. Yoksa kazanınca var olan, kaybedince darbeye kalkışan, oyunbozanlık yapan bir parti olarak tarihe geçerler. Ben 19 Mayıs'ta tüm siyasi görüşleri, bugün iktidarda olan AK Partili gençleri de selamlıyorum ve diyorum ki: Dedenizin, babanızın, reisinizin elinden o topu geri alın. Kazanınca oynayıp, kaybedince topu kesenlerden olmasınlar."