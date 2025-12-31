Özgür Özel: 2026 kavuşmanın, adaletin ve milletin yılı olacak

"Kent Uzlaşısı" operasyonunda tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ndeki hücresinde beste yaptı.

Şahan, bestesini avukatları aracılığıyla müzisyenlere ulaştırdı. Bunun üzerine bir araya gelen sanatçılar, Şahan’ın bestesini seslendirdi.

Enstrümental parça için hazırlanan klibi, Şahan X hesabından paylaştı.

Söz konusu paylaşımı CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından alıntılayarak şunları kaydetti:

“Kolay bir yıl değildi. Bazılarımız dört duvar arasında, bazılarımız haksızlığın gölgesinde... Ama hiçbirimiz başımızı öne eğmedik! Başta haksız yere tutuklu yol arkadaşlarım olmak üzere; güzel memleketimin güzel insanlarının yeni yılını yürekten kutluyorum. 2026; kavuşmanın, adaletin ve milletin yılı olacak!”