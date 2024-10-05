Özgür Özel 21 ilin belediye başkanıyla projeleri konuşacak

Yayınlanma: 05.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.10.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Taaruz’un zaferle sonuçlanmasının ardından 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi’nin 102. yıldönümü nedeniyle Bursa’ya gidecek. Özgür Özel, daha sonrasında ortak projeler yapmak amacıyla bir araya gelecek belediye başkanlarının toplantısı için 10 Ekim’de Halk Buluşması için Çanakkale’ye geçecek.

Turizm ağırlıklı sorunlara çözüm için toplanılacağını aktaran CHP kurmayları, “Genel başkanımızın Çanakkale’de katılacağı programda 21 il belediye başkanımız olacak. Ağırlıklı gündemimiz, yaz döneminden kış dönemine geçen turizm bölgesi belediyeleri için neler yapabileceğimiz olacak” dedi. Kurmaylar “İlerleyen günlerde nüfusu 50 binin üzerinde olan ilçe belediye başkanlarını bir araya getireceğiz. SGK borçlarının yapılandırmasından pek çok farklı konuya tecrübe aktarımı yapacağız. Özellikle enerji yatırımında iyi durumda olan belediyelerimizin hiç başlamamış belediyelere örnek olmasını istiyoruz” bilgisini paylaştı.

Partililer, il belediyeleri arasında yayılan Halk Kart, Kent Lokantaları, öğrenci bursları gibi uygulamaları artık ilçe belediyelerine de uygulamak istediklerini söyledi.

METRO, ULAŞIM, ARITIM

CHP kurmayları Cumhurbaşkanlığı’ndan onay bekleyen projeleri için belediyelere yazı gönderdiklerini söyleyerek “Metro, ulaşım, arıtım projelerimiz, GES’ler, HES’ler bekliyor. Bunlarla ilgili neler yapabileceğimize bakacağız” dedi.