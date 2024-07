Açık Radyo'nun yayın lisansının iptaline karşı imza kampanyası

Yayınlanma: 08.07.2024 - 11:43

Güncelleme: 08.07.2024 - 11:46

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Açık Gazete programında kullanılan ifadeler gerekçe gösterilerek daha önce "program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası" verdiği Açık Radyo’nun lisansını iptal etti.

Birçok yazar, gazeteci, siyasetçi ve sanatçı bir imza metni yayınlayarak Açık Radyo'nun yayın lisansının iptal edilmesine tepki gösterdi.

İmza metninde, "Açık Radyo her türlü düşünceyi ifade etmeye 'açık' olduğunu belirten, kendilerini "Kâinatın tüm renklerine ve seslerine açık radyo" ibaresiyle tanıtan ve yıllardır yüksek kalitede yayın yapan bir radyo kanalıdır" ifadeleri kullanıldı.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE DAHA FAZLA ZARAR VERİLMEMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

Metinde ayrıca, "RTÜK'ün bu Radyo’nun yayınına son verme kararı kabul edilebilir türden değildir ve Anayasa'da garanti altına alınmış ifade özgürlüğüne açıkça aykırıdır. Bu kararın derhal kaldırılmasını, ifade özgürlüğüne daha fazla zarar verilmemesini talep ediyoruz" denildi.

İmzacılar şöyle:

Abdullah Çiftçi, Abdullah Demirbaş, Abdülkadir Polat, Adnan Ekşigil, Ahmet Akşit, Ahmet Aykaç, Ahmet Çoker, Ahmet Dindar , Ahmet Doğan, Ahmet Muhtar Çakmak, Akın Atalay, Akın Birdal, Akif Burak Atlar, Alaattin Kılıç, Alev Çağlar, Alev Er, Alex Dekesoğlu, Ali Boratav, Ali Haydar Konca, Ali Kanıbelli, Ali Oruç, Ali Yüce, Alper Görmüş, Altan Seymen, Alya Kanibelli, Anlam Decoster, Antoni Muntadas, Arda Ekşigil, Arif Ali Cangı, Arif Belgin, Arif Mardin, Armağan Özel, Arzu Güvenç Demirci, Asena Yılmaz , Aslı Kıyak İngin, Asuman Bayrak, Asuman Boyacıgiller, Atıf Akın, Atilla Ansal, Atilla Dirim, Atilla Kart, Aycan Özkan, Ayça Güçlüten, Ayfer Bartu Candan , Ayhan Alkış, Ayla Tokmak, Aysuda Kölemen, Ayşe Erzan, Ayşe Feryal Baran, Ayşe Fidan Türkent, Ayşe Gül Altınay, Ayşe Güven, Ayşe Haseki, Ayşe Öncü, Ayşe Semiha Baban, Ayşe Sözeri Cemal, Ayşe Şehnaz Kart , Ayşe Yetmen, Ayşegül Devecioğlu, Ayşegül Kaya, Ayşen Anadol, Ayşen Şahin, Aytuğ Atıcı, Azmi Özkardeş, Bahadır Özgür, Banu Kanıbelli, Banu Tesal, Baskın Oran, Bekir Ağırdır, Belgin Aral, Bengül ateş, Beral Madra, Beril Eyüboğlu, Betül Akan, Betül Yıldız, Beyza Özgören, Beyzanur Alıcı, Binnaz Toprak, Bircan Yorulmaz, Birgül Asena Güven, Burhan Şenatalar, Bülend Tuna, Bülent Atamer, Bülent Bilmez, Bülent Felekoğlu, Bülent Müftüoğlu, Bülent Tekin, Cafer Solgun, Cahit Mete, Can Candan, Can Çırnaz, Candan Çırnaz, Celal Yıldırım, Cem Mansur, Cem Tüzün, Cemal Polat, Cengiz Arın, Cengiz Bayıldıran, Cengiz Şanlı, Cihan Şenoğuz, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Coşkun Özdemir, Cumali Kaya, Çağatay Anadol , Çağla Ormanlar Ok, Çiğdem Yalçın, Defne Tesal, Demet Hakman, Deniz Doğan İbrişim, Deniz Erdoğdu, Deniz Kavuk, Deniz Türkali, Deniz Yıldız, Derya Muşkara, Derya Şimşek Aksakal, Dilek Başargan, Dilek Dizdar, Dilek Gökçin, Dilek Necioğlu Örken, Doğan Bermek, Doğan Özgüden, Doğan Özkan, Dursun Bulut, Eda Yiğit, Elif Yıldız, Elisabeth Edwards, Emin Ekinci, Emine Nur Çakır Diler, Emine Uşaklıgil, Emiş Küçükarslan, Enes Atila Pay, Enver Laçin, Enver Tutucu, Erbil Cihangir, Ercan İpekçi, Erdal Doğan, Erdir Zat, Erdoğan Aydın, Erdoğan Kahyaoğlu, Erdoğan Soysal , Erdoğan Yılmaz, Erdost Ansal, Ergin Cinmen , Ergun Babahan, Ergün Eşsizoğlu, Erinç Yeldan, Erkan Selvi, Erol Önderoğlu, Ersin Tek, Ertuğrul Balıkçıoğlu, Erzade Ertem, Esen Mutluay Ülgenerk, Esin Türken, Esra Koç, Evren Altınel, Evrim Kepenek, Ezgi Kocahan Çevik, Fahir Macit, Fahri Aral, Faruk Loğoğlu, Fatin Kanat, Fatma Akdokur, Fatma Aytaç, Fatma Bostan Ünsal, Fatma Cevza Sevgen, Fatma Dikmen, Fatma Gülten Gülay, Fatma İnci Bilaloğlu, Fatoş Negiş, Fazıl Alp Akış, Ferda Önen, Ferhat Tunç, Fethiye Çetin, Feyha Karslı, Feyzi Baban, Fırat Sayıl, Figen Çalıkuşu, Figen Kumru, Filiz Kemaloğlu, Filiz Ufuk Çilek, Firdevs Güremen, Firdevs Tatılı, Fulya Önay, Funda Oral, Füsun Eczacıbaşı, Füsun Ertuğ, Gamze Elvan, Gençay Gürsoy, Gila Benmayor, Gonca Gedikoğlu, Gökay Erol, Gül Ergül, Gül Yılmaz, Gülayşe Koçak, Gülberk Özbaşaran, Gülnur Acar Savran, Gülnur Aksop, Gülnur Savran, Gülnur Yılmaz, Gülseren Yoleri, Gülsün Gökalp, Gün Zileli, Güner Yüksel, Güngör Şenkal, Güngör Tekgümüş, Gürel Tüzün, Gürhan Ertür, Güven Güzeldere, Güzin Eryılmaz, Hacer Ansal, Hakan Gürvit, Hakan Örmen, Hakan Tahmaz, Halil Ergün, Halil Savda, Halim Bulutoğlu, Harun Toptan, Harun Turgan, Hasan Cemal, Hasan Sezay Seymenli , Hasip Kaplan, Hasret Özkorkmaz, Hatice Akuğur, Hicri İzgören, Hovhannes Gafur Ohanyan, Hovsep Hayreni, Hulusi Zeybel, Hunberk Kanıbelli, Huri Özdoğan, Hülya Ekşigil, Hülya Key, Hülya Tutucu, Hüseyin Alkan, Hüseyin Eroğlu, Hüseyin Öztürk, Hüseyin Saygılı, Işık Demirtaş, Işıl Akyol, Işıl Ertüzün, İbrahim Betil, İbrahim Orhan Gözel, İbrahim Yener, İlkay Alptekin Demir, İlkut Uluğtuğ, İlter Sayın, İmre Azem, İnci Hekimoğlu, İnci Tuğsavul, İpek Akpınar, İpek Çalışlar, İrfan Eroğlu, İrfan Özdabak, İrfan Yalçın, İslam Özkan, İsmail Beşikci, İsmail Cem Özkan, İsmihan Okyay Çoban, İz Öztat, Jülide Aral, Kadir Akın, Kamile Batur, Kerem Akalın, Koray Atay, Korhan Atay, Kostas Eftimiyadis, Kuban Altınel, Kuvvet Lordoğlu, Lale Fatoş Tunçman, Lale Mansur, Lale Tayla, Lalezar Nergiz, Latif Şimşek, Latife Daimgüler, Levent Akcasu, Levent Tayla, Ludmila Denisenko, M. Ararat, M. Koray Atay, M. Remzi Çelik, Macit Çopur, Mahmut Karabulut, Mahmut Özdemir, Mebuse Tekay, Mehmet A. Oturan, Mehmet Betil, Mehmet Güç, Mehmet Şerafettinoğlu, Mehmet Yalçın, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Meltem Aslan, Meltem Evrensel, Meral Tamer, Meral Üstün, Merih Pınar, Mert Büyükkarabacak, Merthan Çağdaş Kaya, Meryem Bars, Meryem Kayan, Meryem Turan, Mesut Varlık, Mesut Yalazan, Metin Irmak, Metin Kaya, Metin Kaya Çilek, Mıgır Dekesoğlu, Mihail Vasiliadis, Mihriban Özbaşaran, Mine Aksu, Mukadder Çelik, Murat Çelikkan, Mustafa Alper Ülgen, Mustafa Moroğlu, Mustafa O. Sinemillioğlu, Mustafa Paçal, Mustafa Peköz, Muzaffer Asma, Müge Boztepe, Müge Karalom, Müge Sökmen, Müjdat Türken, Münir Korkmaz, Müslüm Demirbilek, Nadire Mater, Najla Osseiran, Nakiye Boran, Namık Tan, Nazan Özcan, Nazik Işık, Nazlı Deniz Kuruoğlu, Nazlı Elvan Demirbilek, Nazlı Nacar, Nebahat Akkoç, Necibe İnci Serdar, Necla Türemen, Necmi Demir, Necmiye Alpay, Nedim Arul, Nergis Perçinel, Nergiz Savran Ovacık, Nerma Polat, Nermin Kaplan, Nesim Ovadya İzrail, Nesrin Nas, Nesrin Sungur Çakmak, Nesteren Davutoğlu, Neşe Erdilek, Nevin Sungur, Nevzat Onaran, Neyir Kalaycıoğlu, Nil Mutluer, Nilgün Doğançay, Nur Bekata, Nuran Terzioğlu, Nuran Yazıcıoğlu, Nuran Yüce, Nuray Kara, Nurcan Baysal, Nurcan Özkaplan, Nuri Ödemiş, Nuriye Yıldız, Nursel Demir, Nursel Doğan, Nursel Uyandor, Nursu Özsavaş, Nurten Ertuğrul, Nükhet Karadeniz, Ohannes Conkar, Oktay Özel, Onur Cingil, Onur Korkmaz, Orhan Doğançay, Orhan Silier, Osman Okkan, Oya Baydar, Oya Berk, Oya Ersoy, Öget Tanör, Ömer Ceylan, Ömer Güven, Özcan Yurdalan, Özge Açıkkol, Özge Doruk, Özgür Başkaya, Özgür Beslen, Özkan Yurdakul, Özlem Şekercioğlu, Pelin Akmoren, Perihan Balcı, Pınar Sayıt, Piraye Antika, R. Filiz Kardam, Rahime Topçu, Raşit Tükel, Ravil Mansur, Renan Bilek, Reyan Tuvi, Rıza Türmen, Rüstem Avcı, Rüştü Tezcan, S. Ayda Erenen, Saime Tuğrul, Sait Çetinoğlu, Salih Zeki Tombak, Seçil Sinanoğlu, Sedef Küçük, Selahattin Nesipoğlu, Selçuk Erdoğmuş, Selime Avcı, Selin Dilmener, Sema Bayraktar, Sema Gülez , Sema Kılıçer, Sema Moral, Sena Kaleli, Serap Güre, Serpil Arısoy, Serra Yılmaz, Sevcan Çamlıdağ, Sevda Karagedik, Sevgi Yılmaz, Sevilay Çelenk, Sevilay Refika Kadıoğlu, Sevin Okyay, Sezgin Tanrıkulu, Sibel Asna, Sibel Çetingöz, Sibel Kilimci, Sibel Özbudun, Sibel Yazgan Gür, Sinan Tutal, Siren İdemen, Suay Aksoy, Sumru Özsoy, Suna Kafadar, Süha Atatüre, Süleyman Çelebi, Süleyman Eryılmaz, Süleyman Yılmaz, Şaban İba, Şahika Yüksel, Şebnem Yamanoğlu, Şefika Mısırlı, Şenay Çöte, Şenay Gürler, Şengün Kılıç, Şenol Karakaş, Şirin Payzın, Şule Yücel, Şükrü Hamarat, Tahsin Yeşildere, Talat Kırış, Taner Akçam, Tarık Günersel, Tatyos Bebek, Temel Demirer, Temel İskit, Tenziye Acar, Toprak Erduvan, Tuğrul Eryılmaz, Tumay Algan, Tuna Altınel, Tuna Emren, Turan Yüksel, Turgut Çimen, Turhan Turgut, Tülay Çakır, Tülin Çelik, Tülin Özen, Tümay Algan, Tüten Ateş Cinol, Ufuk Uras, Ugur Tunçay , Uğur Aker, Uğur Çıkrıkçılı, Uğur Işık, Umut Güney Yüce, Ülkü Karaaslan, Ülkü Özer, Ümide Aysu, Ümit Aktaş, Ümit Erkol, Ümit Kardaş , Ümit Kıvanç, Üstün Ergüder, Üzeyir Uludağ, Viki Çiprut, Volkan Akyıldırım, Yahya Doğan, Yalçın Doğan, Yalçın Ergündoğan, Yalçın Tütüncü, Yaprak Zihnioğlu, Yasemin Bektaş, Yasemin Oral Saribaş, Yaşar Güven, Yavuz Okçuoğlu, Yeşim Paktin, Yıldız Önen, Yusuf Alataş, Yusuf Doğan Tarkan, Yücel Demirer, Yücel Göktürk, Yücel Tunca, Zafer Aydın, Zafer Yıldırım, Zehra Kabasakal Arat, Zehra Şenoğuz, Zeynep Göğüş, Zeynep Mete, Zeynep Selimoğlu Akıncı, Zeynep Tanbay, Zeynep Taymas, Ziya Halis, Zülfü Livaneli.