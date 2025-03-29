Özgür Özel açıkladı... CHP'den 'erken seçim' için imza kampanyası: Hedef 27.7 milyon!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milyonların bir araya geldiği 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvensizlik oyu ve erken seçim talepli imza kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Özgür Özel açıkladı... CHP'den 'erken seçim' için imza kampanyası: Hedef 27.7 milyon!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 12:19

CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi' Maltepe'de saat 12.00'de başladı. Milyonlar, mitinge akın etti. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanında 2,2 milyon yurttaş olduğunu açıkladı.

Özel, yarından itibaren büyük bir imza kampanyasını başlatacaklarını, yurttaşlardan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvensizlik oyu ve erken seçim talepli imzalar toplayacaklarını duyurdu. 

Özel, tutuklu siyasetçilerin ve gözaltına alınan gençlerin serbest bırakılması talebini dile getirerek "Buradan hepimizin yerine içeride yatanlara selam olsun. Ekrem İmamoğlu'nu derhal serbest bırakın. Haksız yere tuttuğunuz Ümit Özdağ'ı derhal serbest bırakın. Sadece 'seni başkan yaptırmayacağım' dedi diye 8 yıldır içeride tuttuğunuz Selahattin Demirtaş'ı derhal serbest bırakın" diye seslendi. 

HEDEF 27.7 MİLYON!

Kampanyanın hedefi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde aldığı 27.73 milyon oy kadar imza toplamak. 

CHP'nin yurt genelinde yürüteceği kampanya kapsamında farklı şehirlerde mitingler düzenleyecek ve imza kampanyası devam edecek. 

 


Etiketler: #Özgür Özel #Ekrem İmamoğlu #Maltepe

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