Özgür Özel Adıyaman'da... Erdoğan'a 'Deprem Bakanlığı' çağrısı: 'İnsanları ölüme yatırmayalım'

Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:08

Güncelleme: 05.02.2025 - 15:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da Mimar Sinan Kültür Parkı Nikah ve Çok Amaçlı Salonlarının Temel Atma Töreni’nde konuştu.

6 Şubat 2022'de meydana gelen ve 53 binden fazla yurttaşınn yaşamını yitirdiği deprem felaketi üzerinden iktidarı eleşiren Özel, verilen sözlerin tutulmadığını vurguladı. Depremin yaşandığı ilk günlerde yardımların bölgeye geç ulaştırıldığını söyleyen Özel, ordunun günlerce kışladan çıkarılmamasını eleştirdi.

Özel, "İnsanlar çadır beklerken Kızılay gibi bir kurumdan çadır sattılar. Çadır satanları göstermelik görevden alıp daha sonra daha âlâ görevlere atadılar" diye konuştu.

"DEPREM VERGİLERİ DOĞRU KULLANILMADI"

İktidarın deprem vergilerini doğru kullanmadığını söyleyen Özel, AKP hükümetinin ölümlerden doğrudan mesul olduğunu söyledi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"21 yılda 3 trilyon dolar vergi, 40 milyar dolar deprem vergisi topladılar, 8 imar affıyla 26 milyar lira gelir elde ettiler ama kentleri depreme dirençli hale getirmediler. Tabii böyle büyük bir acıyı bir daha yaşamamak için hepimizin üzerine çok önemli görevler düşüyor.

Bugün ülkeyi yöneten iktidar partisinin 21 yıl boyunca deprem olana kadar 3 trilyon dolar vergi topladığını, 21 yılda 40 milyar dolar deprem vergisi tahsil ettiğini, 8 kez imar affı çıkarıp buradan da 26 milyar lira sadece imar aflarından gelir elde ettiğini ancak kentlerin depreme dirençli hale getirilmesi noktasında toplanan vergileri amacına uygun kullanmadığını mutlaka hatırlatmak gerekiyor ve vatandaşın deprem gecesi enkaz altında kalmaması için kamu görevini yapmadığı için depremde ölen, hayatını kaybeden her bir candan evini deprem sırasında ya da sonrasında yıkılması gerektiği raporu verilen hasarlı binalar için kaybeden bütün vatandaşlarımızın maddi kayıplarından bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve o güne kadar 2 ay değil, 2 yıl değil, 21 yıl iktidar olduğu için de AK Parti hükümeti doğrudan mesuldür. "

"DEPREM BAKANLIĞI KURULMALI"

Deprem davalarında adaletin yıkıldığını söyleyen Özel, "Deprem suçlularının 3'te 1'i daha savcı yüzü görmemiş. Gazeteciler tutuklu, katil müteahhitler serbest" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, bir Deprem Bakanlığı kurulması için çağrı yaptı. Özel, "İnsanları ölüme yatırmayalım" diye konuştu.