Özgür Özel'den Mustafa Balbay'ın kızı Yağmur Balbay’ın avukatlık bürosuna ziyaret

Yayınlanma: 03.02.2025 - 21:41

Güncelleme: 03.02.2025 - 21:41

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ergenekon kumpas davasında dört yıl dokuz ay cezaevinde tutulan 24, 25 ve 26’ncı dönem İzmir Milletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay’ın kızı Yağmur Balbay’ın iki gün önce açılan hukuk bürosunu ziyaret etti.

Mustafa Balbay cezaevinde girdiğinde dokuz yaşında olan Yağmur Balbay, o dönem “Avukat olacağım” diyerek hukuk okumaya karar vermişti.

CHP Lideri Özel, Balbay’ın cezaevinde olduğu süreçte de görüştüğü Yağmur Balbay’ı, avukatlık mesleğine adım attığı ilk hukuk bürosunda da ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.