Özgür Özel'den Mustafa Balbay'ın kızı Yağmur Balbay’ın avukatlık bürosuna ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem CHP Milletvekili ve gazetemiz yazarı Mustafa Balbay cezaevine girdiğinde, “Avukat olacağım” diyen kızı Yağmur Balbay’ın yeni açılan hukuk bürosunu ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ergenekon kumpas davasında dört yıl dokuz ay cezaevinde tutulan 24, 25 ve 26’ncı dönem İzmir Milletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay’ın kızı Yağmur Balbay’ın iki gün önce açılan hukuk bürosunu ziyaret etti.
Mustafa Balbay cezaevinde girdiğinde dokuz yaşında olan Yağmur Balbay, o dönem “Avukat olacağım” diyerek hukuk okumaya karar vermişti.
CHP Lideri Özel, Balbay’ın cezaevinde olduğu süreçte de görüştüğü Yağmur Balbay’ı, avukatlık mesleğine adım attığı ilk hukuk bürosunda da ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Etiketler: #Mustafa Balbay #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #avukat
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'tan 'önseçim' ve 'adaylık' yanıtı
- Yeğen Öcalan’dan dikkat çeken açıklama!
- İmamdan 3 kızına cinsel istismar!
- İntihar eden Dr. İlker Gönen'in avukatına soruşturma!
- Yenilmeyen teğmenler
- Yılın ilk enflasyon verileri belli oldu
- Celal Şengör'den korkutan 'Ege' açıklaması
- 'İstanbul'dan taşınan valizler dolusu dolar...'
- Uzun ve Enginyurt CHP’ye katıldı!
- Kemal Okuyan'dan 'adaylık' çıkışı