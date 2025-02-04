Özgür Özel'den ATV muhabirine 'slogan' göndermesi: 'Sen de kurtulamazsın tek başına...'

Yayınlanma: 04.02.2025 - 16:04

Güncelleme: 04.02.2025 - 16:05

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz" sloganı; AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef almasının ardından gündemdeki yerini koruyor.

ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI

Erdoğan, söz konusu sloganı şu sözlerle hedef almıştı:

“Kaderin cilvesine bakın ki, polise karşı attıkları slogan 1971’de Ziraat Bankası’nı soyan bir sol terör örgütüne ait. Aramışlar taramışlar, bula bula soyguncuların ve katillerin sloganını bulmuşlar. Banka soyanların sloganı on yıllar sonra belediyeleri soyanların sloganına dönüşmüş.”

İMAMOĞLU'NDAN SLOGAN YANITI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’a Bağcılar ve Güngören’deki projelerin temel atma töreninde şöyle yanıt vermişti:

“Bunu da 70’li yıllardaki solcu, mücadeleci bir gencin sözlerine atıfa yollamış sayın cumhurbaşkanı; hatırlatalım bu Alman Brecht’e (Bertolt Brecht) ait bir sözdür. Tabii biraz kitap okumakla, okumamakla ilişkili konu bu.”

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ATV MUHABİRİNE 'SLOGAN' GÖNDERMESİ

Son olarak, bugün grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, ATV muhabirine "slogan" göndermesinde bulundu.

Özel, ATV muhabirinin 'Mansur Yavaş’ın ön seçime karşı olmasıyla' ilgili sorusuna, "A Haber, sen de kurtulamayacaksın tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" yanıtını verdi.