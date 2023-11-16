Özgür Özel'den Ahmet Kaya paylaşımı

CHP lideri Özgür Özel, "Vefatının 23'üncü yılında dinlemekten bıkmayacağımız şarkıların sahibi, son yıllarını vatanından ayrı geçirmek zorunda bırakılan Ahmet Kaya'yı saygıyla anıyorum" mesajını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 20:47
Özgür Özel'den Ahmet Kaya paylaşımı
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Özel, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 16 Kasım 2000 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya'yı andı.

Özgür Özel'in paylaşımı şöyle:

"Vefatının 23'üncü yılında dinlemekten bıkmayacağımız şarkıların sahibi, son yıllarını vatanından ayrı geçirmek zorunda bırakılan Ahmet Kaya'yı saygıyla anıyorum."


İlgili Haberler

Göçtüğü topraklarda ezgileriyle yaşayan bir ruh: Ahmet Kaya'sız 23 yıl

Göçtüğü topraklarda ezgileriyle yaşayan bir ruh: Ahmet Kaya'sız 23 yıl

En Çok Okunan Haberler