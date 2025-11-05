Özgür Özel ‘Akın Gürlek’ belgesini açıkladı: Yandaşlar savunma yarışına girdi, tarih hesapları tutmadı!

CHP lideri Özgür Özel, Ümraniye’de yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Eti Maden Şirketi’nin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi'nde yönetim kurulu üyeliği yaptığını belgeleriyle ortaya çıkardı.

'Yandaş' isimler Akın Gürlek’i savunan paylaşımlar yapmaya başladı. Ancak, Özel’in açıkladığı belgelerde Akın Gürlek’in söz konusu şirkette, başsavcı olarak atandıktan sonra da yönetim kurulu üyesi olarak devam ettiğini gösteriyor.

Akın Gürlek, 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandığı tarih ise 8 Ekim 2024.

Özel'in ifşa ettiği belgelerde Gürlek'in ismi görevden ayrıldığı 6 Ağustos 2025 tarihine kadar görünüyor.

Özel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir bakıyorsunuz 2 Ekim 2024’te bu göreve atanıyor, ardından 29 Kasım 2024’te Eti Maden Şirketi’nin Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi’ne Akın Gürlek Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanıyor. Kendi beyanına göre dil bilmez. Yabancı dil bildiğinin belgesi yok. Şirketin kararları Fransızca yazılıyor. Ne Fransızca biliyor, ne yeterli İngilizce biliyor. Kendisi dışındaki tüm yönetim kurulu üyeleri tam işe uygun, liyakatlı atanmış isimler. Tek başına bu burada. 29 Temmuz 2025 tarihinde buradaki diğer yönetim kurulu üyelerinin isimleri belli.

Ardından 29 Kasım 2024’te atanıyor, dokuz ay boyunca Ekrem Başkan’ı tutukladığı günün de içinde olduğu dokuz ay boyunca buralardan maaşları alıyor. Ne zaman ki Özgür Özel 2 Ağustos günü çıkıp da dedim ya, ‘Hollanda, Lüksemburg taraflarında neler olduğunu biliyorum.’ Apar topar 6 Ağustos 2025 günü Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılıyor. Soruyorum, soruyorum HSK’ya, soruyorum Adalet Bakanı’na, soruyorum Sayın Cumhurbaşkanına. Bir başsavcı başka görev alamaz derken, Eti Maden’in Lüksemburg'daki şirketinden buna maaş bağlandığını biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Biliyorsanız nasıl görevde tutuyorsunuz? Bilmiyorsanız şimdi bundan sonra ne yapacaksınız?

Buradan Akın Gürlek’e sesleniyorum. Türkiye’den olsa yakalayacağım, ben görmeden Lüksemburg’dan yüklü, Euro bazında bilmediğin dilde kararlar alan bir şirket üzerinden gelir elde ettin. Yarın sabah istifanı verecek misin, vermeyecek misin?”

YANDAŞLARIN SAVUNMA YARIŞINDA HESAPLAR TUTMADI!

Söz konusu konuşmanın ardından, Akın Gürlek’ten henüz bir açıklama gelmezken, AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’le ilgili iddiası gündemi hareketlendirdi.

Doğrusunu yazalım.

Gürlek, Adalet Bakan Yardımcısıyken Eti Maden’in yurtdışı birimine yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Ayda 26 bin lira huzur hakkı aldı.

Başsavcı olunca yönetim kurulu üyeliği bitti.

Geçiş dönemindeki Ekim 2024 dönemine ilişkin fazladan hesabına yatan ödemeyi iade etti.

Durum budur.”

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ise Akın Gürlek ile konuştuğunu söyleyip, şunları yazdı:

“Şimdi Akın Gürlek’e sordum bu konuyu…

Akın Gürlek’in bu yönetim kurulu üyeliği kendisi Adalet Bakan Yardımcısı iken oluyor.

Buradan aldığı ek maaş 26 bin TL. Evet, aylık 26 bin TL.

Ekim’de göreve atanınca da Akın Gürlek’in yönetim kurulu üyeliği sona eriyor. Hadise budur…”

Özgür Özel’in ortaya çıkardığı bir başka skandalın ardından AKP’den ihraç edilen Mücahit Birinci de ödemelerin ‘sehven’ olduğunu savundu:

“Ey Özgür Özel!

Mal bulmuş mağribi gibi atladın olayın üstüne.

Ulan belli ki sehven yapılmış bir ödeme. Kim bu parayla zengin olur, kim fakir olur?

Sen o işleri geç yolsuz cumhurbaşkanı adayına bak.

Sana yedirir miyiz ulan bu adamı!

Sen ne anlatırsan anlat!

İstersen ayağınla sinek tut fark etmez.

Koskoca bir sene, sabah akşam ekip olarak araştırdınız araştırdınız bunu mu buldunuz?

Sen şimdi al o evrakları kıvır ve evinin duvarına as, bakar bakar konuşursun.”

ÖZEL'İN AÇIKLADIĞI BELGE