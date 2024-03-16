Özgür Özel, AKP'nin kalesinde
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe- Sultanbeyli metro hattı Çekmeköy-Samandıra 1. Etap açılışında bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da metro açılışında konuştu. Özel, iktidarın her şeye para bulduğunu ancak emekli için kaynak ayırmadığını söyledi.
Emekli maaşlarına ilişkin çağrısını bir kez daha gündeme getiren Özel, "Emeklilerin cebinden her ay 5,5 çeyrek altın çalınıyor" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herkese para bulduğunu söyleyen Özel, "Emekli, herkese para bulup emekliye para bulamayan Recep Tayyip Erdoğan'a 31 Mart'ta sesini duyuracak" dedi.
Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Bir öğretmen çocuğu olarak, buradan öğretmenleri selamlıyorum; emekli öğretmenlerin ellerinden öpüyorum. Göreve atanmamış öğretmenlere diyoruz ki; bunlar size sahip çıkmayacaklar. Size atanamayan öğretmen diyorlar. Öğretmenin ne günahı var da, atanamamış. Atanmayan öğretmen yok, Erdoğan'ın sahip çıkmadığı, mülakatla elediği, ayrımcılık yaptığı öğretmen var"
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