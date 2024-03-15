Özgür Özel'den eski İYİ Partili isme sert tepki: 'Milli irade hırsızlığıyla AK Parti'ye transfer oldu'

Yayınlanma: 15.03.2024 - 13:27

Güncelleme: 15.03.2024 - 13:27

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP’nin Eskişehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte Eskişehir’de 100. Yıl Kültür Merkezi'nin açılışı törenine katıldı.

"MİLLİ İRADE HIRSIZLIĞIYLA AK PARTİ'YE TRANSFER OLDU"

Özgür Özel, açılışta yaptığı konuşmada, İYİ Parti'den istifa ettikten sonra AKP'ye geçen AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nun Birlik Vakfı ziyareti sırasındaki sözlerini eleştirerek, şunları söyledi:

* Eskişehir’in daha bir yıl önce AK Parti’ye itirazı olan, MHP’ye itirazı olan ve Eskişehirlilerden, Eskişehir’in Cumhuriyetçilerinden, Atatürkçülerinden oy alan, AK Parti’ye muhalefet edeceğim diye oy alan, onların yerine biz iktidardayız diye oy alan birisi o günlerde aynı zamanda o iktidardan yüksek miktarda şirketlerine teşvik alıyormuş. Bu teşviklerin gereğini seçimden hemen sonra partisini değiştirerek Eskişehirlilerin oylarını alıp Eskişehirliler bilmiyor mu oyu AK Parti’ye vermeyi, MHP’ye vermeyi, sana vermişler.

* Bir milli irade hırsızlığıyla, bir siyasi yankesicilikle AK Parti’ye transfer olan birisi şimdi de diyor ki Eskişehir’i ben yöneteyim. Eskişehir’i Kazım Kurt yönetirse Ahmet Ataç yönetirse bugüne kadar Yılmaz Hoca'nın yönettiği gibi Ayşe Ünlüce yönetirse kim kazanıyor? Halk kazanıyor.

* Peki o siyasi irade hırsızı oyları çalıp kaçan kazanırsa ne olacakmış? Dün il başkanımı dikkatli takip ettim kapalı bir toplantı, bir vakıf toplantısı, AK Parti’ye yakın bir vakıf toplantısı, diyor ki kendisi 'Hele bir seçileyim, Belediyenin bütün imkanlarını bu vakfa açacağım. Bütün vakıflara açacağım'. Yani Eskişehir başkanlar size kazandırıyor ya milli irade hırsızı beyzade kazanırsa Birlik Vakfı kazanacakmış, TÜRGEV kazanacakmış, TÜGVA kazanmış, daha beteri Ensar Vakfı kazanacakmış.

* Sizin paranızı Yılmaz hocanın 20 yıldır, 30 yıldır emek emek biriktirdiklerini, Ahmet Ataç’ın ve Kazım Kurt’un sizin vergilerinizle su paralarıyla ortaya çıkardıklarınızı onlar hizmet dönüştürür size verirken, o evlatlarımızı koruyamayan istismarcıların Ensar Vakfı’na Eskişehir’i peşkeş çekecekmiş. Yok öyle şey, yok öyle şey, yok öyle şey. Biz buradayız, Eskişehir burada. Eskişehir’i kimseye peşkeş çektirmeyiz.

"CUMHURİYET DÜŞMANLARINA 31 MART'TA DERS VERMELERİNİ BEKLİYORUM"

Yerel seçimlerde Cumhuriyet düşmanlarına ders verilmesini isteyen Özel, "Eskişehir’den sadece Ayşe Ünlüce’ye, Ahmet Ataç’a, Kazım Kurt’a oy istemiyorum. Eskişehir’den ilçe belediye başkan adaylarımıza oy istemiyorum. Bu Cumhuriyet kentinden bu Cumhuriyet'in değerleriyle sorunu olan Cumhuriyetin kurucu kadrolarına minnet değil, husumet duyanların milli irade hırsızına yüz verdiler, şimdi Cumhuriyet kentinin oylarıyla Cumhuriyet düşmanlarına alan açmaya çalışanlarına 31 Mart’ta en büyük dersi vermelerini bekliyorum. Size inanıyorum, size güveniyorum. Eskişehir hepimizin sevdiği, gurur duyduğu bir kenttir. Siz bizim göz bebeğimizsiniz. Eskişehir'e gözünüz gibi bakın. Eskişehir'i Eskişehir'e gözü gibi bakanlara gözü gibi bakacak olanlara emanet edin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun" diye konuştu.