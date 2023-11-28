Özgür Özel, Akşener'i ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek.
Yerel seçimlerde işbirliği yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, perşembe günü bir araya gelecek.
İki liderin görüşmesi İYİ Parti’nin genel merkezinde gerçekleşecek.
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