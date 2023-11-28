Özgür Özel, Akşener'i ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 23:56
Özgür Özel, Akşener'i ziyaret edecek
Abone Ol google-news

Yerel seçimlerde işbirliği yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, perşembe günü bir araya gelecek.

İki liderin görüşmesi İYİ Parti’nin genel merkezinde gerçekleşecek.


En Çok Okunan Haberler