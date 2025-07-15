Özgür Özel 'Askıya aldık' demişti: Niyazi Nefi Kara'dan 'parti üyeliği' açıklaması

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'rüşvet, irtikap ve zimmet' suçlamalarıyla tutuklanan CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, parti üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Kara'nın sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, parti üyeliğinin MYK kararıyla askıya alınmasına ilişkin "Planlı algı operasyonlarıyla yıpratılmaya çalışılan partimin üst yönetiminin verdiği genel bir refleks olarak görüyorum. Keza siyasi tarihimizde olağanüstü dönemlerin olağanüstü kararları beraberinde getirdiğini kuşaklardır deneyimliyoruz" ifadeleri yer aldı.

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

Kara, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi benim ailemdir. Yarın yargılama süreci tamamlanıp haklılığımız ortaya çıktığında yolumuza Cumhuriyet Halk Partisi’nin temiz siyaset anlayışını benimseyen evlatları olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaşadığımız süreç iftira ve yalanlarla 'CHP'yi ve Niyazi Nefi Kara'yı itibarsızlaştırırız, belediyeyi de ele geçiririz' hayaliyle elini ovuşturanlar için büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Biz her zamankinden daha güçlü bir şekilde dimdik ayaktayız."

ÖZGÜR ÖZEL BUGÜN AÇIKLAMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamada 'sürecin etkilenmemesi' adına Niyazi Nefi Kara'nın üyeliğinin askıya alındığını belirtmiş ve şunları söylemişti:

"CHP olarak, baklavayı alan kişi CHP'nin belediye meclis üyesiydi. Biz vaktiyle onu aday yaptığımız için büyük bir utanç içindeyiz. Onun adaylaşmasında süreci yöneten eski Manavgat Belediye Başkanımız ve yeni Manavgat Belediye Başkanımızın üyeliklerini askıya aldık. Süreci etkilemesinler, soruşturma etkilenmesin diye. Rüşveti alan kişiyi ve haklarında suçlama olan 2 kişiyi daha attık."