Özgür Özel: ‘Atatürk’ün iki büyük eseri buluşacak’

CHP'nin 4-9 Eylül kuruluş haftasının son gününde önceki gece parti genel merkezinde düzenlenen resepsiyonda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Artık kaybetmek yok. Kaybetmeyi çok geçmişte bıraktık. Bugün başımıza ne geliyorsa kazandığımız için geliyor. Baş edemedikleri için baş eğdirmeye çalışıyorlar, baş eğmeyeceğiz, biz başaracağız. Biz kazanacağız” dedi.

Getirilecek sandık sonrası Türkiye’de bir devrin kapanacağını söyleyen Özel, “Burada yapılacak ilk seçimin akşamında sabaha kadar bu ışıklar yanmaya devam edecek. Yeni bir devir açılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eseri birbiriyle buluşacak. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetecek” ifadesini kullandı.

Özel, Erdoğan’ın “Sokakların karıştırılmasına müsaade etmeyiz” sözlerine “Sokak çağısı yapacağım zaman yaparım. Ben insanları baba evine davet ettim. Onları sokakta Erdoğan bıraktı. İl başkanlığına sokmadı. Sokağa çağırmak icap ettiği gün hiç tereddüt etmem. Gün o gün değil. Onu yaptırmasınlar” yanıtını verdi.