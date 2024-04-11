Özgür Özel, Ayşe Ateş ile bayramlaştı

CHP lideri Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’nın ortasında suikaste kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i arayarak Şeker Bayramı’nı kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 18:46
Özgür Özel, Ayşe Ateş ile bayramlaştı
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Özel, Sinan Ateş suikastine ilişkin davada sürecin siyasi gerekçelerle ilerlemediğini belirterek, davayı takip etmeyi sürdürecekleri mesajını verdi.



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