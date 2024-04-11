Özgür Özel, Ayşe Ateş ile bayramlaştı
CHP lideri Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’nın ortasında suikaste kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i arayarak Şeker Bayramı’nı kutladı.
Özel, Sinan Ateş suikastine ilişkin davada sürecin siyasi
gerekçelerle ilerlemediğini belirterek, davayı takip etmeyi sürdürecekleri
mesajını verdi.
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