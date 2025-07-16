Özgür Özel ‘Beyaz Toros’u sormuştu: O savcının ‘masası’ ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de yaptığı açıklamada, isim vermeden İstanbul’da görevli bir savcının, masasının üzerine 1990'lı yıllarda Doğu ve Güneydoğu'daki faili meçhul cinayetlerin simgesi haline gelen "Beyaz Toros" koyduğunu söylemişti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faili meçhullere yönelik açıklamalarını hatırlatan Özel, “Ne diyordu Sayın Erdoğan 'Beyaz Toroslar bu Kürt meselesini, PKK'nın güçlenmesini sağladı.' Senin masanın üstündeki beyaz Toros'u bilmeyen mi var. Erdoğan bir süreç götürüyor, Devlet Bey 'Terörsüz Türkiye' diyor. O beyaz Toroslar bugün görüşmeleri yapan heyetteki kişlerin eşlerini alıp götürüp geri getirmeyen beyaz Toroslar. Sen kime ne gösteriyorsun masaya beyaz Toros koyarak? Sen kimi tehdit ediyorsun? Onun malına çök, bunun malına çök... Kul hakkı yemiyor musun? Nasıl vereceksin hesabını? Bir gün gelip yalvarırsın yattığın yerde, Allah almaz canını çekersin" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'da görevli bir savcının 'Beyaz Toroslar'ı profil fotoğrafı yapması üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın hala aydınlatamayan ve failleri yakalanamayan olaya ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Savcıyla ilgili bir tasarrufunuz olacak mı?" diye sordu.

Tanrukulu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cumartesi günü, 12 Temmuz'da, Kızılcahamam'da Beyaz Torosları bir dönemin kötü uygulamaları olarak andınız ve mahkum ettiniz.

Masasında Beyaz Toros metaforunu kullanan Savcı İBB Başkanı İmamoğlu, Belediye Başkanları ve siyasetçiler ile ilgili soruşturmada görevli!

Bir sözünüz, tasarrufunuz ve yaptırımınız olacak mı?

"Beyaz Toros” bizim kendi tarihimizde önemli bir travmadır. Bu araçlarla yüzlerce yurttaşımız, yakınımız kaçırıldı, kaybedildi. Hala akıbetleri bilinmiyor. O yüzden Beyaz Toros bir simge haline dönüştü, bir hafıza yüküdür.

Stadyumlarda tribünlerde bile “Beyaz Toros” pankartı açıldı. Kimi onu mahkum etmek için kullandı, kimi ise bir dönemi tehdit olarak kullanmak için bu metaforu kullandı.

Benim evimin önünde de bir Beyaz Toros bekledi. Dönemin Cumhuriyet Başsavcısı beni arayıp “Sakın kapıyı açma, sakın dışarı çıkma” dedi. O geceyi hiç unutmadım. Bu travma şahsi değil, toplumsaldır.

Bugün, Genel Başkanımız Beyaz Toros’u metafor olarak kullanan bir savcıya vurgu yaptı ve bu savcının masasında bir Beyaz Toros maketi var. Bugün o savcı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturmaların başında olan isimlerden biri.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, geçtiğimiz Cumartesi Kızılcahamam’da, Parti Sözcülerinin açıklamasıyla “tarihi” bir konuşma yaptı. O konuşmada Kürt Meselesi’yle ilgili çözümden bahsederken Beyaz Toroslara, köy yakmalara vurgu yaptı ve Beyaz Torosları özellikle andı, “Bir dönemin kötü uygulamaları” dedi.

Bugün bu soruşturmaları yürüten savcının masasında Beyaz Toros maketi var.

Şimdi bu soruşturmaları kimlerin, nasıl yürüttüğünü daha iyi anlayabilirsiniz.

Geçmişin faili meçhul cinayetlerine vurgu yapan, bu Beyaz Toros metaforunu kullanan savcılar görevdeler ve belediye başkanlarına, bürokratlara, iş insanlarına düşman ceza hukuku uygulayan soruşturmaları yürütüyorlar.

Sözüm Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a, Adalet Bakanı’na ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na;

Bu mu sizin hesap sormanız?

Biz yaptık açıklamamızı, Genel Başkanımız bugün gerekenleri söyledi. Şimdi cevabınız varsa söylersiniz."