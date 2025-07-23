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Özgür Özel bir kez daha Silivri'de: İmamoğlu'nu 15. kez ziyaret edecek

Özgür Özel bir kez daha Silivri'de: İmamoğlu'nu 15. kez ziyaret edecek

23.07.2025 09:27:00
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Haber Merkezi
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Özgür Özel bir kez daha Silivri'de: İmamoğlu'nu 15. kez ziyaret edecek

CHP lideri Özgür Özel 15'inci kez Silivri'yi ziyaret edecek. Özel, cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesini gerçekleştirdikten sonra açıklamalarda bulunacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Silivri ziyaretlerinin 15’incisini bugün gerçekleştirecek.

19 Mart’ta başlayan operasyonlarla partisinin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve onlarca bürokrat Silivri’de bulunan Marmara cezaevinde tutuklu bulunuyor.

ÖZER İÇİN TAHLİYE KARARI ÇIKMIŞTI

İBB operasyonları kapsamında yapılan tutuklamaların üzerinden 4 ay geçmesine rağmen iddianame henüz hazırlanmadı.

Öte yandan kent uzlaşısı suçlamasıyla da tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ‘terör’ suçlamasından tutuklu bulunduğu davada tahliye kararı çıkmıştı.

Özgür Özel’in Silivri ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

BAKIRKÖY MİTİNGİ BUGÜN

CHP’nin İstanbul’un ilçelerinde yaptığı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi de bugün Bakırköy’de yapılacak.

İlgili Konular: #CHP #Ekrem İmamoğlu #Özgür Özel