Özgür Özel, 'Bir Opera Gecesi' dinletisine katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa'nın "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam İstanbul’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa’nın ‘Bir Opera Gecesi’ dinletisine katıldı.
Özel, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'ndeki dinletinin ardından, sahneye çıkıp sanatçıları tebrik etti.
Özel'e CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti. HEDEP Van Milletvekili Pervin Buldan da dinletiye katılanlar arasında yer aldı.
Programın ardında Özel ve diğer katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.
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