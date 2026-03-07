Özgür Özel, Bolu mitingde duyurmuştu: A101'den 'Tanju Özcan' açıklaması

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan vakfa yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasında adı geçen marketlerden A101 bir basın açıklaması yayınlayarak, "Şirketimizin mevcut soruşturma kapsamında herhangi bir şikayeti bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

ÖZEL, MİTİNGDE ANLATMIŞTI

Özgür Özel Bolu'da düzenlenen mitingde A101'in kendilerini aradığını ve şikayetçi olmadıklarını dile getirdiğini söylemişti.

Özel, şöyle konuşmuştu:

"Ben buraya gelirken A101 CEO’su bizi arıyor, yana yakıla. Dediği şu, ‘Biz şikayetçi değiliz.’ E orada sizin çalışan birisinin ifadesi varmış. Bir araştırıyorlar, ‘O zaman başka yerde çalışırmış, ifadeye adımızı karıştırdılar.’ Şimdi bütün basını açıklama geçtiler. ‘Tanju Özcan bize baskı yapmadı. Tanju Özcan’dan, Bolu Belediyesi’nden şikayetçi değiliz.’ Bolu’ya duyuruyor, Türkiye’ye duyuruyor. Bolu’ya duyuruyor, Türkiye’ye duyuruyor. Şimdi üç harflilerden bir tane kaldı.

Bir tane. Kim o? Şimdi ona bakacağız. Eğer o da bir gün gerçekleri söylerse bu başsavcının baskılarına boyun eğmezse o da kendi halini bilir. Bilmezse kim? Ben sorayım. Kim? Bolu biliyor. Bolu ne yapacağını biliyor mu? Ben bir şey demiyorum. Bu Bolu ile uğraşan, Bolu beyinden yana taraf olanın karşısında Köroğlu’nu bulur. O kadar söylüyorum."

A101'DEN AÇIKLAMA GELDİ

A101'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Kamuoyu Bilgilendirmesi

Son dönemde bazı mecralarda, A101’in Tanju Özcan hakkında şikayette bulunduğu yönünde iddialar yer aldığı görülmektedir. Konu hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Şirketimizin mevcut soruşturma kapsamında herhangi bir şikayeti bulunmamaktadır. Ancak bir çalışanımızın, başka bir market zincirinde çalıştığı döneme ilişkin şirketimizi bağlamayan ve detaylarını bilmediğimiz beyanlarıyla ilgili olarak da gerekli inceleme yürütülmektedir.

Gündeme gelen gelişmeleri kamuoyuna yansıdığı kadarıyla takip etmekteyiz.

A101 olarak Türkiye’nin en yaygın perakende zincirlerinden biri olmanın sorumluluğuyla içinde bulunduğumuz topluma saygı, yasalara uyum ve dayanışma ihtiyaçlarına duyarlı bir inançla çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."