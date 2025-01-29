Özgür Özel, Bolu'da otel yangınında yaşamını yitirenlerin ailelerini ziyaret etti

Yayınlanma: 29.01.2025 - 23:18

Güncelleme: 29.01.2025 - 23:37

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren Gültekin, Güner ve Doğan ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Özel, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Araştırma komisyonları bunun için vardır. Kurulsun, kanunsa kanun, yönetmelikse yönetmelik, belediye ile ilgili düzenlemeyse öyle. Bize bir şey düşüyorsa hem ana muhalefet olarak, hem Türkiye’nin birinci partisi olarak, Türkiye’de belediyelerin nüfusun yüzde 65’ine hizmet eden belediyelerin partisi olarak, üzerimize düşeni yapalım, fazlasını yapalım ama bir tane buradaki yaklaşım olmalı. Bir daha bunun tekrarlanmaması için en ileri tedbirlerin alınması lazım" dedi.

Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren Gültekin, Güner ve Doğan ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Genel Başkan Özgür Özel, ziyaretin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Özel, "CHP’li belediye başkanları, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte açıklama yaptılar ve desteklerini ilettiler. Bu konuda bir açıklamanız olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Talihsiz bir süreç yaşadık. Bugün grup toplantısında Sayın Erdoğan, işte ‘Mateme, yasa uygun siyaset yaptık’ dedi. Gerçekten kendisinin ve benim kullandığımız ifadeler böyle ama ben ilk gün otelde kendisine de tepki gösterdim Turizm ve Kültür Bakanı'nın. Daha sonra da sizlerle de paylaşmıştım. Daha duman tütüyor, daha yanıyor. Daha içeride torunlar var, evlatlar var, eşler var. Çıkıp da Bolu Belediyesini hedef göstermesi son derece yanlıştı ve iklimi zedeleyen… Yoksa biz 301 canımızı kaybettiğimiz Soma faciasını yaşadık. İlk önce cenazelere erişilir. Sonra onlar topraklarına kavuşur. Sonra taziyesi yapılır, ibadeti yapılır. Hayrı yapılır. Günü gelince hesap da sorulur. Zaten o anda deliller karartılmasın diye savcılar, polis ekipleri görev yapıyordur. Onların işi o. Ama siyasilere burada bilir bilmez birilerini bir yerlere hedef göstermek olmaz. Allah’tan aileler, böyle bir provokasyona gelmedi.

''ŞU SORUMLU BU SORUMLU' GİBİ YAKLAŞIMLARA KİMSE PRİM VERMEDİ''

Karşılıklı bundan şu sorumlu, bu sorumlu gibi yaklaşımlara kimse prim vermedi. Bugün belediye başkanlarımızın her biri il belediye başkanı. İl belediyesinin sınırları dışındaki bir yerde belediye başkanının sorumsuzluğunu bilen kişiler. Geldiler, onu ifade ettiler. Zaten Bülent Arınç’tan tutun da Devlet Bahçeli’ye kadar Kültür Bakanlığının bu konuda üzerine sorumluluk almamasını eleştirmeyen kalmadı. Otelin üstünde kocaman ‘Kültür Bakanlığı denetimindedir’ yazan tabela halen daha orada duruyorken, Kültür ve Turizm Bakanının orada yaptığı iş maalesef bir telaşla yapılmış, hiç yakışmayan bir işti. Bugün Erdoğan satır arasında ‘Bizdeki sorumlular’ derken neyi kastettiğini bilmiyoruz ama o gün sayılar açıklansın diye Ankara il kongresini beklemek ne kadar hatalıysa, ne kadar kamu vicdanını yaraladıysa, bugün de bu sorumluyu görevinden uzaklaştırmak için AK Parti’nin büyük kongresini beklemek o kadar yanlıştır. Sanki kongredeki bir olağan değişiklikmiş gibi bakanı değiştirecek, böylelikle AK Partili bir bakanın sorumluğu üzerlerine yapışmayacak. Bu doğru bir iş değil. Buradan Erdoğan’a il kongresini beklemenin hata olduğunu herhalde size çok söyleyen olmuştur. Büyük kongreyi beklemenin hata olduğunu da ben hatırlatıyorum."