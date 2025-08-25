Özgür Özel, Burhaniye'de cenaze törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, okul arkadaşı Evren Arpat’ın dayısı olan Dr. Tayfun Bardakçı’nın cenaze törenine katıldı.
Özgür Özel, İskele Camisi'ndeki cenaze töreninde CHP Milletvekili Serkan Sarı, CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, Burhaniye Belediye Başkanı Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile birlikte saf tuttu ve tabuta omuz verdi.
Tayfun Bardakçı’nın cenazesi Taylıeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.