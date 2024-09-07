Özgür Özel çağrı yapmıştı: AKP'den 'erken seçim' açıklaması

Yayınlanma: 07.09.2024 - 21:58

Güncelleme: 07.09.2024 - 21:59

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özel bugün yaptığı konuşmada "Koşullar, erken seçimi kaçınılmaz hale getirecek. Ülkenin mevcut yönetimle dört yıl daha devam etme gücü kalmamıştır. 2025 Kasım'da bizim karşımıza çıkmaya varsanız CHP burada" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Ömer Çelik erken seçim gündemi ile ilgili, "Meseleyi konsolide etmek için erken seçim tartışması gündeme getiriliyor. Siyaset hangi duraklarda durduğunuz değil hangi yolu yürüdüğünüz meselesidir. Seçimi niye yapıyoruz? Vatandaş diyor ki 'merkezi iktidarda şu kadar süre veriyorum, şu işleri yapın diyor'. Şu anda bir erken seçim tartışması yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesi nasıl berhava olmuşsa, şimdi normalleşmeyi de berhava ediyorlar" dedi.

"HERKES HESABINI NORMAL SEÇİME GÖRE YAPIYOR"

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Erken seçim gündemi bizim için yoktur. 14-28 Mayıslarını gördük. Genel seçimlerle yerel seçim dinamiği farklı şeylerdir. Erken seçim gündemimiz yok. Herkes hesabını normal seçime göre yapıyor.

Eylül'de bütün arkadaşlarımız sahaya inecek. Normal çalışmamızı yaptığımız zaman AK Parti Cumhur İttifakı halkla buluşuyor. Ekonomi son derece önemli bir dinamiktir. Çıkan sonuçlardan bütün birimlerimiz dersler, sonuçlar çıkardı. Bütün bunlara baktığımızda siyasete yeni yöntemler katma, vatandaşla buluşma, yeni modeller oluşturma açısından son MYK'da teşkilat başkanımız sunumlar yaptı. Geleneksel birikimleri koruyarak kendimizi yenileme konusunda son derece açık partiyiz.

Biz genel seçimin galibi bir partiyiz. Biz gerçekçiyiz. 7 Haziran'da hükümeti kuramamıştık. İlk defa başımıza gelmişti. Benim başkanlığımda heyet CHP ile oturdu, istikşafi görüşmeler yapılmıştı. Her görüşmenin sonunda basın toplantısı yaptık. Bu görüşmeler gerçekten de centilmence geçti. Halen de sağolsunlar hem bizden hem o arkadaşlar görüşmenin mahremiyetini korurlar. İç politikada, dış politikada eğitimde büyük oranda uzlaşamadığımızı görmüştük. Herhangi şekilde ortaklık sözkonusu olamayacağını görmüştük.

Şimdi de anlaşamıyoruz tabi, biz mavi vatan diyoruz, onlar mavi vatana 'masal' diyor. Sonra ne oldu 'seçime gidiyoruz' dendi. Biz şuna bakıyoruz. Anketlere tabii ki dikkat ediyoruz. Anketlere orta hakemin kararı alırken yan hakeme baktığı kadar bakıyoruz; yani VAR'a gitmiyoruz."