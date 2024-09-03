Özgür Özel'den canlı yayında 'erken seçim' çıkışı! Tarih verdi: 'Erdoğan sandığı koysun...'

Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:06

Güncelleme: 03.09.2024 - 10:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Özel, programda gündemki konulara ilişkin soruları yanıtladı ve merak edilenlere cevap verdi.

"ASGARİ ÜCRETLİYİ ENFLASYONA EZDİRDİLER"

Özel, Küçükkaya'nın "Bugünkü Türkiye'ye nasıl görüyorsunuz?" sorusuna "Hüzün görüyorum, ama aynı zamanda büyük bir umut da var" yanıtını verdi.

AKP'nin son kez oy istediği insanları yüzüstü bıraktığını belirten Özel, "Asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler, emekliler maaşlarında bir iyileştirme bekliyorlardı. Ocak ayında 25 kilo kıyma alırken şu anda 20 kilo kıyma alır duruma geldiler" diye konuştu.

Özel "Eskinin yoksulları derin yoksulluk halinde, eskinin orta direği artık yoksul. Çünkü öyle bir maaş alıyorlar ki, karnını doyursalar sokakta kalıyorlar. Artık öfkeye dönüşen bir hüzün var, ama umut da var. Artık iktidar değişimi için gün sayıyoruz" dedi.

AKP'yi nasıl değerlendirildiği sorulan Özgür Özel "Herkes sayın Erdoğan'ı bir tarafa çekmeye çalışıyor. İktidar tükenmişlik sendromunda. AKP tarihinin en büyük türbülansını yaşıyor" ifaderini kullandı.

"ERDOĞAN SANDIĞI KOYSUN..."

Erken seçimle ilgili konuşan Özel, "Erdoğan 2026'nın baharında sandığı koysun, şüphem yok Erdoğan'ı yenebiliriz" dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* AKP enflasyonu düşüremiyor, derin yoksulluğa bir çare bulamıyor. O yüzden gündemi başka taraflara çekmeye çalışıyor.

* Çok dikkatli olmak lazım. Türkiye'de sürekli bir çatışma olsun ve biz buradan eski gücümüze kavuşalım hayali var. Erdoğan'a şunu empoze etmişler: Açsın, yoksulsun ama Türkiye büyük. Yoksa ezanı susturacaklar, bayrağı indirecekler...

TEĞMENLERİN ATATÜRK YEMİNİ

* Bundan Atatürk'ü seven kimse rahatsız olmaz. Yıllardır edilen bir yeminin birkaç yıldır ettirilmemesi ayıp. Bir ülkeyi bölmeye çalışanlara karşı kılıcımız keskindir diyorlar. Bu yemini edenler arasında kaçıp da etmeyenler varsa onları tutup atacaksın oradan.

* Bundan Atatürk'ü samimiyetle seven kimse rahatsız olmaz. Bundan keşke Yunan kazansaydı var ya, ona inananlar, onun peşinden gidenler rahatsız olur. Bu tartışmalarla yoksulluğu örtmeyşe çalışıyorlar. İnsanlar geçinemiyor.

DİLRUBA'YA NELER SÖYLEDİ?

* Ben gencecik bir kadının sırf konuştu diye içeri atılmasına, gecenin bir yarısında da bırakılmasına itirazım var. Dilruba'nın sözlerinin belli yerleri haklı ama kullandığı bazı ifadeler vatandaşın kalbini kırabilecek, AKP'ye oy veren vatandaşın kalbini kıracak sözler. Buraların da onarılması lazım.

* Fuar konuşmasında mahsurlu ifadeler gördüm. Serbest kalmak için değil, birçok insan seni yanlış anladı. Ağzından çıkan bazı sözler yanlış anlaşıldı. Bir de onların oy veren kitlesi var, alınmış olabilirler bunu bir yerden düzelt.

* Ama günü gelince, serbest kaldıktan sonra münasip bir lisanla düzelt. Dilruba konuştuğundan pişman değil, 6 ay daha yatsa pişman değil ama insanları kırmak istemediğni kendini söylüyor.

* Önceki sözlerde de mahsurlu ifadeler var. Sözlerimin arkasındayım demiş ben orayı bile mahsurlu gördüm. Kendisine telkin ettiğim şey düşünce özgürlüğü noktasında çok değerli bir noktada duruyorsun, ama Ama türkiye insanların birbirinin kalbini kırdığı değil birbirine sahip çıktığı bir ülke olması lazım.

* Dilruba, sahip çıkıp işimize bakacağız. Teğmenlere sahip çıkıp işimize döneceğiz.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI: TARİH VERDİ

* 2025 Kasım'da koyalım sandıkları. Erdoğan da aday olsun. Yeni bir süreci başlatalım. Erdoğan 2026'nın baharında sandığı koysun, aday olsun, biz de onu yenelim. Ben şunu istemem 23 yıl kazandı kazandı aday olamadı gitti. Öyle bir şeyi Türk siyasi tarihine bırakmak istemem. Erdoğan'ı yenebileceğimizden hiçbir şüphem yok.

AYRINTILAR GELECEK...