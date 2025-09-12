Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel çağrı yapmıştı... CHP'li isim açıkladı: Kılıçdaroğlu sessiz kalacak

CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki son sürece dair herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi. Fırat, yaptıkları görüşmede Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklama yapmak için 15 Eylül'deki davanın sonucunu beklediğini ifade etti.

Kamuoyunda 15 Eylül öncesi gözler CHP'ye kayyum atanıp atanmayacağına yönelik belirsizliğe çevrilirken, CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat, CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki son tabloya ilişkin tutumu hakkında bilgi verdi.

'KILIÇDAROĞLU MAHKEME SONUCUNU GÖRMEK İSTİYOR'

TV 100 programında konuşan CHP'li Fırat, Kılıçdaroğlu'nun,15 Eylül Pazartesi günü 21. Olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davanın sonucunu görmeden CHP'deki sürece bir açıklamada bulunmayacağını kendisine söylediğini aktardı.

Fırat, "Onun dışında tümüyle ülke meselelerini konuştuk. Kimi akademisyenlerle yapmış olduğu görüşmeler, o görüşmelerden yola çıkarak bir takım analizleri konuştuk" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 Eylül 2025 günü Medyascope'a konuşmuş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, “CHP’nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir” çağrısı yapmıştı.

